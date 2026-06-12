En façade, EDILIANS propose une couverture à 360° des besoins !

Les meilleurs profils pour la protection des murs

Appui de fenêtre ou habillage de baie, acrotère ou muret : pour maintenir les murs dans un excellent état année après année, optez pour des solutions performantes et adaptées à chaque usage. Grâce à des matières premières ultra-résistantes aux intempéries, aux chocs, aux UV et à la chaleur, les profilés de façade contribuent à protéger durablement les supports tout en améliorant la tenue et la qualité des finitions.

En complément, les systèmes de couvertine EDILIANS assurent la protection des parties supérieures de murs. Le modèle phare ? La couvertine en aluminium pour les murs de 200 mm ou 230 mm avec enduit, très facile à poser avec ses angles à 90° et ses éclisses supérieures pour les raccordements. Son petit plus ? Des embouts fermés pour un beau rendu aux extrémités !

En façade, finition rime avec protection et isolation

Parce qu’ils permettent de soigner les finitions esthétiques de la façade de contribuer à sa performance globale, les accessoires de façade EDILIANS sont indispensables ! Des protège-angles pour enduits grattés, ou cloisons en briques et sèches, aux joints de dilatation pour absorber les mouvements de la maison, avec leurs couvre-joints à clipser, en passant par les treillis textile pour renforcer l’enduit de façade ou maintenir des couches d’isolation : la gamme EDILIANS répond à tous les besoins. Et toujours avec le top de la qualité : les profilés respectent des normes très exigeantes, notamment la NF132 et la NFT 54 405 !

Le saviez-vous ? Pour se plier à des dimensions particulières, EDILIANS propose une offre de pliage à façon ! Matières, dimensions : les prestations des équipes d’Axopli s’adaptent à tous les besoins, avec un soin particulier pour les finitions.

Eaux de pluie : des solutions pour toutes les configurations

Des systèmes d’évacuation des eaux de pluie esthétiques et adaptées à toutes les architectures : vous en avez rêvé, EDILIANS l’a fait ! Gouttières, descentes, accessoires pour intégrer le système à l’architecture : les solutions clé en main EDILIANS répondent à tous les besoins. Avec 7 types de gouttières et 4 types de descentes, déclinés avec 7 matériaux différents, ces systèmes d’évacuation s’intègrent à tous les styles de maison. Une belle gamme aluminium laqué, disponible en 8 coloris, apporte même une touche d’audace tout en élégance !

Vous voulez accompagner vos clients dans leur démarche écologique ? Grâce à des systèmes de récupération des eaux performants, ils peuvent réaliser de belles économies d’eau potable !

Bardage en terre cuite : le choix du design et de la performance

Envie de proposer une solution unique et originale en façade, associant esthétique moderne et isolation thermique ? Le bardage en terre cuite a la côte ! Offrant une excellente performance énergétique, les tuiles en terre cuite EDILIANS pour façade sont économiques, pratiques à poser et à entretenir, et elles répondent aux exigences de la mise en œuvre de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Adaptées à des designs contemporains, ces tuiles en terres cuites garantissent à la fois une bonne isolation, une parfaite imperméabilité et une protection contre les pollutions. Une solution d’avenir, qui a de beaux jours devant elle !

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