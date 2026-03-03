EDILIANS : des solutions complètes et durables pour une toiture performante

Marque de référence en France pour la tuile en terre cuite, EDILIANS accompagne tous les professionnels et maîtres d’ouvrage avec une offre complète dédiée à la performance globale de la toiture. Grâce à un savoir faire historique et une innovation continue, la marque propose des solutions fiables, esthétiques et adaptées à tous les styles architecturaux.

Une gamme de tuiles large, durable et esthétique

EDILIANS développe en France l’une des offres les plus étendues du marché. Ses 9 appellations de terroir et ses modèles contemporains permettent de répondre à tous les projets, du patrimoine à l’architecture moderne. La gamme se décline en plus de 70 modèles répartis en cinq grandes familles, offrant un large choix esthétique parmi plus de 300 variantes. Conçues pour durer, les tuiles en terre cuite EDILIANS assurent une toiture esthétique, performante et durable.

Des accessoires techniques pour une toiture hautement performante

Afin d’optimiser l’isolation, l’étanchéité et la ventilation du toit, EDILIANS propose une offre complète d’accessoires :

écrans de sous toiture,

closoirs et systèmes de ventilation,

solins,

éléments de fixation et de finition.

Ces solutions garantissent un confort intérieur renforcé et contribuent à la robustesse de l’ouvrage face au changement climatique.

Le photovoltaïque parfaitement intégré à la couverture

Pionnier de la tuile solaire depuis plus de 20 ans, EDILIANS conçoit des solutions photovoltaïques parfaitement intégrées à la couverture. Elles permettent de produire une énergie renouvelable tout en préservant l’esthétique de la toiture, grâce à une intégration harmonieuse dans les gammes de tuiles en terre cuite. Une réponse durable et rentable aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui.

Pour en savoir plus exit_to_app