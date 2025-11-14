Calculateur carbone : un outil pour optimiser l’isolation

Une interrogation revient souvent : si l’intégration de niveaux d’isolation plus exigeants s’effectue aisément dans les projets neufs, comment procéder dans les opérations de rénovation où les installations existantes répondent à d’anciennes normes et où l’espace disponible pour renforcer l’isolation demeure très restreint ?

Pour répondre à cette première question, Kingspan Technical Insulation a développé un outil de calcul des pertes thermiques, mis gratuitement à la disposition des ingénieurs, qui permet de visualiser l'aspect de leur système en fonction des différents niveaux d'isolation, ainsi que l'impact de ces derniers sur leurs émissions de carbone et leurs coûts d'exploitation. Le calculateur permet de comparer l'impact de différents niveaux d'isolation par rapport aux normes EN12828 (ou à une épaisseur d'isolation personnalisée).

Il est important de rappeler que les économies réalisées diffèrent d’un projet à l’autre, car aucune installation ne présente exactement les mêmes caractéristiques. Pour illustrer notre propos, nous avons retenu dans cet exemple les hypothèses suivantes :

Le système a une température de fonctionnement de 60 °C, une température de retour de 30 °C et une température ambiante de 10 °C.

Il se compose de 5 tailles de tuyaux en acier (DN 20 - 200 m, DN 25 - 300 m, DN 50 - 100 m, DN100 – DN 80 m, DN 150 - 40 m).

Le coût supposé est de 0,10 € par kWh et le système fonctionne 8 760 heures par an.

L'évaluation est basée sur une période de 30 ans.

L'isolation utilisée pour l'évaluation est le système d'isolation de tuyaux Kingspan Kooltherm.

Cette perte de chaleur annuelle permet ensuite d’estimer les taux d’émissions de carbone qui y sont liées, en tenant compte de l’intensité carbone spécifique de la source de chaleur utilisée :

Il est également possible d’évaluer le coût de cette perte de chaleur ainsi que les économies potentielles générées par l’adoption d’un niveau d’isolation supérieur :

On constate que, même sur un réseau de tuyauterie relativement modeste, les économies sur l’ensemble de la durée de vie du projet peuvent être significatives, tant en termes de réduction des émissions de carbone que de coûts d’exploitation. Ces données peuvent ensuite être téléchargées et intégrées par l’ingénieur dans ses conceptions, notamment pour déterminer l’épaisseur d’isolation requise afin de respecter la norme choisie.

Une seconde interrogation se pose souvent : comment peut-on optimiser l’isolation d’un système existant lorsqu’aucun espace supplémentaire n’est disponible ?

Pour améliorer un système d’isolation existant sans disposer d’espace supplémentaire, il est possible de remplacer l’isolant actuel par un matériau plus performant.

Ci-dessous, nous comparons l'impact de l’isolation phénolique Kooltherm pour tuyaux, de même épaisseur, à celui de l’isolation en laine minérale Kingspan K-Roc. Nous avons pris comme référence l’épaisseur de K-Roc nécessaire pour atteindre la classification EN12828 R3. Le système de tuyauterie et les conditions de fonctionnement restent identiques à l’exemple précédent, mais les résultats sont ici présentés sur une base annuelle.

On observe que le simple remplacement de l’isolant par un matériau plus performant, sans modifier l’épaisseur existante, permettrait de faire passer la classification d’isolation de R3 à R4, offrant ainsi une performance nettement supérieure sans empiéter sur l’espace disponible.

Une optimisation de l’isolation qui permettrait d'économiser plus de 700 kg d'équivalent CO2 par an et de réduire les coûts d'exploitation de plus de 1 300 euros.

Pour approfondir l’impact de l’isolation sur les coûts d’exploitation et les émissions de carbone, il est possible de s’appuyer sur des outils de calcul spécifiques permettant de simuler différentes configurations et niveaux d’isolation.

