Doubliplac : une gamme complète de doublage collé pour l'ITI

Après avoir lancer Doublifix®, son système de doublage sec sans montant ni rail, HIRSCH Isolation complète sa gamme ITI avec Doubliplac.

Une offre complète pour toutes les configurations d’isolation intérieure

Avec Doubliplac, HIRSCH Isolation propose ainsi un catalogue complet permettant de choisir la solution la plus adaptée à chaque chantier. Faciles à manipuler et rapides à poser, les panneaux Doubliplac offrent une mise en œuvre optimisée tout en garantissant une finition parfaite des parois intérieures.

Pour les besoins spécifiques d’isolation acoustique, HIRSCH Isolation propose une version Doubliplac dB avec un polystyrène élastifié qui assure l’isolation acoustique en plus de la performance thermique.

Une démarche durable et responsable

Comme l’ensemble des solutions de la marque, Doubliplac s’inscrit dans la démarche durable du groupe :

panneaux isolants contenant jusqu’à 40 % de polystyrène expansé recyclé (issu de la filière recyclage REuse et de chutes de coupe en production) ;

recyclé (issu de la filière recyclage REuse et de chutes de coupe en production) ; production et assemblage en France ;

; plaques de plâtre certifiées NF et conformes aux normes en vigueur ;

et conformes aux normes en vigueur ; possibilité de mixer toute commande Doubliplac avec les autres produits de la gamme PSE HIRSCH isolation pour optimiser le transport et minimiser son impact.

Pour permettre la fabrication de l’ensemble de la gamme Doubliplac, HIRSCH Isolation a investi 1 million d’euros dans une ligne automatisée de dernière technologie sur son site de Béziers.

" Malgré un marché complexe ces derniers mois, nous avons fait le choix d’investir dans un outil de production moderne et parfaitement adapté, car nous avions une forte demande de la part de nos clients. Nous souhaitions y répondre avec des produits de qualité, issus de notre savoir-faire et de nos usines locales. Nous proposons désormais une offre complète pour l’isolation intérieure des murs : Doublifix®, pour le doublage sec, et Doubliplac, pour le doublage collé " précise David Defendenti, Directeur Technique France HIRSCH Isolation.

Une gamme adaptée à tous les projets

Grâce à ses hautes performances thermiques, la gamme Doubliplac contribue efficacement à la réduction des consommations énergétiques. Conforme aux exigences de la RE2020 en construction neuve, elle permet également l’éligibilité aux dispositifs d’aides en rénovation.

HIRSCH Isolation propose deux solutions d’isolation thermique : Doubliplac Th32 (lambda de 0.032 W/m/K) et, pour plus de performances, Th30 (lambda de 0.030 W/m/K). Toutes deux sont disponibles en version acoustique et apportent la garantie d’un confort optimal en toutes saisons.

HIRSCH Isolation se lance sur le marché avec une gamme complète pour les professionnels :

longueurs : 2500, 2600, 2700, 2800 et 3000 mm

largeur standard : 1200 mm

épaisseurs PSE Th32 & dB32 : 80, 100, 120, 140, 160 mm

épaisseurs PSE Th30 & dB30 : 81, 101, 111, 122, 141, 160 mm

D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.

Pour en savoir plus exit_to_app