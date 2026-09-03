EXP’AIR TOUR : une véritable expérience immersive dans le traitement de l’air

Une expérience immersive pour mieux comprendre les enjeux de la qualité de l’air intérieur et du bâtiment de demain

Sur une surface de près de 100m² France Air a recréé un bâtiment tertiaire innovant afin de proposer une expérience immersive complète autour de trois thématiques fortes : la résilience, la décarbonation et la sérénité d’exploitation. Dans cet espace, chaque solution ou innovation prend tout son sens dans un contexte réel, avec notamment plusieurs produits en fonctionnement.

Partager l’expertise et initier des échanges

Des conférences thématiques, animées par des experts France Air, seront autant d’occasions de partage autour des fiches PEP, du confort d’été, de la protection incendie ou encore de la maintenabilité à distance des équipements de ventilation.

Les retours d’expériences clients permettront également d’échanger sur les meilleures pratiques et les solutions adaptées à chaque besoin. L’objectif affiché est d’initier des rencontres fructueuses entre professionnels.

Tournée 2026 :

15 septembre : Dijon

17 septembre : Strasbourg

22 septembre : Metz

24 septembre : Lille

du 28 septembre au 1er octobre : Paris > INTERCLIMA (stand extérieur à l’entrée du Hall 7)

6 octobre : Rouen

8 octobre : Caen

13 octobre : Rennes

15 octobre : Nantes

20 octobre : Bordeaux

22 octobre : Bayonne

27 octobre : : Toulouse

29 octobre : Montpellier

3 novembre : Marseille

5 novembre : Grenoble

10 novembre : Lyon

12 novembre : Clermont-Ferrand

Pour en savoir plus exit_to_app