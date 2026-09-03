EXP’AIR TOUR : une véritable expérience immersive dans le traitement de l’air
Une expérience immersive pour mieux comprendre les enjeux de la qualité de l’air intérieur et du bâtiment de demain
Sur une surface de près de 100m² France Air a recréé un bâtiment tertiaire innovant afin de proposer une expérience immersive complète autour de trois thématiques fortes : la résilience, la décarbonation et la sérénité d’exploitation. Dans cet espace, chaque solution ou innovation prend tout son sens dans un contexte réel, avec notamment plusieurs produits en fonctionnement.
Partager l’expertise et initier des échanges
Des conférences thématiques, animées par des experts France Air, seront autant d’occasions de partage autour des fiches PEP, du confort d’été, de la protection incendie ou encore de la maintenabilité à distance des équipements de ventilation.
Les retours d’expériences clients permettront également d’échanger sur les meilleures pratiques et les solutions adaptées à chaque besoin. L’objectif affiché est d’initier des rencontres fructueuses entre professionnels.
Tournée 2026 :
- 15 septembre : Dijon
- 17 septembre : Strasbourg
- 22 septembre : Metz
- 24 septembre : Lille
- du 28 septembre au 1er octobre : Paris > INTERCLIMA (stand extérieur à l’entrée du Hall 7)
- 6 octobre : Rouen
- 8 octobre : Caen
- 13 octobre : Rennes
- 15 octobre : Nantes
- 20 octobre : Bordeaux
- 22 octobre : Bayonne
- 27 octobre : : Toulouse
- 29 octobre : Montpellier
- 3 novembre : Marseille
- 5 novembre : Grenoble
- 10 novembre : Lyon
- 12 novembre : Clermont-Ferrand
Les tags associés
Saftair Ventilation, une activité industrielle dans l’air du temps
Plongée dans l’usine de Saftair Ventilation, en Normandie. Le fabricant de systèmes de ventilations pour cuisines professionnelles et de désenfumage nous révèle ses derniers investissements industriels.
Protection incendie : France Air innove avec ses clapets coupe-feu et son logiciel de désenfumage ERP
Expert reconnu de la protection incendie et du traitement de l’air, France Air accompagne installateurs CVC et bureaux d’études avec une offre complète alliant équipements performants, outils digitaux...
NOVATYS® FLAT ECM : caisson de ventilation extra-plat pour la rénovation tertiaire
NOVATYS® FLAT ECM : caisson de ventilation compact pour rénovation tertiaire, optimisant qualité d’air intérieur (QAI) et performance énergétique.
Une nouvelle directrice marketing pour Aldes
Aldes, spécialisé dans la ventilation et le confort thermique, annonce créer une nouvelle fonction de directrice marketing, attribuée à Aurélie Péneau, forte de 17 ans passés au sein du groupe.