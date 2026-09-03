Rectolight : 4 astuces pour réussir la rénovation d’un plancher d’étage

1. Faciliter l’approvisionnement lorsque l’accès au chantier est contraint

En rénovation, impossible de toujours compter sur les conditions logistiques d’un chantier neuf. Une intervention à l’étage, en centre-ville ou dans un bâtiment existant peut rapidement compliquer l’acheminement des matériaux.

C’est ici que la légèreté du Rectolight prend tout son sens. Douze fois plus léger qu’un entrevous béton, il est entièrement manuportable. Les entrevous peuvent ainsi être acheminés et transmis de main en main, sans nécessiter d’engin de levage ni de manipulations complexes depuis le niveau inférieur.

Même l’approvisionnement est facilité : une palette de Rectolight peut passer par une fenêtre et permet de réaliser jusqu’à 100 m² de plancher. Un véritable atout lorsque les accès au chantier sont limités.

2. Maîtriser le poids du nouveau plancher sur la structure existante

Rénover, c’est aussi construire à partir d’une structure que l’on ne choisit pas. Les murs et éléments porteurs existants doivent pouvoir reprendre les charges du nouveau plancher.

Le système Rectolight permet une reprise de charges adaptée sur les murs existants, tout en bénéficiant de la légèreté de ses entrevous en bois.

Au-delà de la manutention, cette caractéristique répond donc à un véritable enjeu en rénovation : limiter le poids du système de plancher tout en assurant une solution robuste et durable.

3. S’adapter aux irrégularités de l’existant

Dimensions atypiques, faux entraxes, réseaux déjà présents… Sur un chantier de rénovation, la réalité du bâti impose souvent des ajustements au moment de la mise en œuvre.

Rectolight a été conçu pour faciliter ces adaptations. Grâce à ses repères intégrés, il se découpe aisément à la scie égoïne. Pour traiter les faux entraxes, une simple découpe longitudinale suffit, sans nécessiter de coffrage supplémentaire.

Sa composition homogène lui assure également une bonne stabilité : Rectolight ne se déforme pas et résiste aux variations climatiques, pour un plancher robuste et durable.

4. Anticiper le passage des réseaux et les performances du plancher

Refaire un plancher est aussi l’occasion d’anticiper l’intégration des différents réseaux du bâtiment.

En permettant de réduire l’épaisseur du plancher, Rectolight libère davantage d’espace dans le plénum pour faciliter le passage des réseaux et des canalisations.

Le système peut également être associé aux rupteurs de rive et d’about Rector afin d’améliorer les performances thermiques sans alourdir le coût global du chantier.

Pour la réalisation du faux plafond, la suspente Rapid’Grip complète la solution Rectolight. Son système de clipsage manuel permet une fixation rapide sous la poutrelle, sans outil spécifique. La suspente reste réajustable après la pose et bénéficie d’une fixation par vis TTPC.

Rectolight : une solution pensée pour les contraintes de la rénovation

En rénovation, la performance d’un système de plancher ne se résume pas à ses seules caractéristiques techniques. Facilité d’acheminement, manutention, adaptation à l’existant et intégration des réseaux sont autant de paramètres qui peuvent simplifier le chantier.

Fabriqué à partir de copeaux de bois biosourcés, Rectolight conjugue légèreté, facilité de mise en œuvre et durabilité. Une palette couvrant jusqu’à 100 m² de plancher permet également d’optimiser le transport et le stockage sur chantier.

Avec Rectolight, Rector propose ainsi une solution pensée pour s’adapter à l’existant plutôt que de contraindre le chantier, et répondre aux problématiques spécifiques de la rénovation des planchers d’étage.

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