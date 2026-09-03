Wiha présentera MFT One à BATIMAT, son innovation pour les contrôles électriques

La mesure et la documentation fusionnent ainsi en un flux de travail fluide et intuitif, mobile, hors ligne et connecté de manière transparente du chantier au bureau. Résultat : des contrôles plus rapides, une communication claire VALIDE/ECHEC et des rapports finalisés directement sur le chantier.

Le MFT One à l’honneur au salon BATIMAT

Cette innovation sera présente sur le stand WIHA (Hall 7.2 Allée H 008) du salon BATIMAT, du 28 septembre au 1er octobre à Paris, porte de Versailles. Des démonstrations en conditions réelles permettront aux professionnels de tester ses principales fonctions dont l’AUTOTEST et l’édition de rapports directement sur smartphone ou version PDF. Une occasion unique de découvrir concrètement cette nouvelle génération de testeurs d’installation électrique.

Réalisation d’une serie de test en automatique, préprogrammables

La nouvelle simplicité au point de mesure

MFT one est résolument axé sur une expérience utilisateur révolutionnaire et permet de gagner du temps dès le premier point de mesure. Les résultats s'affichent en temps réel avec une logique VALIDE/ECHEC claire et sont transférés à Sparkify d'un simple clic. Les rapports d'installation est ainsi créé sans presque aucun travail de saisie : les valeurs mesurées, les photos de l'inspection visuelle et les attributions par NFC, code-barres ou RFID sont automatiquement intégrées au rapport. La documentation est effectuée là où la mesure est prise, sur le chantier ou lors de la maintenance et peut être partagée immédiatement.

Mesurer avec précision, documenter immédiatement : MFT one (testeur d’installation)

Avec le MFT one, les données de planification (par exemple, les circuits électriques, la structure de l'installation) peuvent être automatiquement transférées dans le protocole d'installation. L'autotest configurable effectue toutes les mesures pertinentes en une seule fois ; les résultats s'affichent immédiatement et sont directement attribués dans Sparkify. Cela permet de gagner du temps à chaque point de mesure et d'intégrer le testeur de manière transparente dans le processus de documentation.

« Nous intégrons la documentation directement dans le processus de test afin que les professionnels de l'électricité puissent se concentrer sur l'essentiel. Cela réduit considérablement le travail préparatoire et de suivi et permet de mener à bien rapidement les projets au point de mesure. » – Marc Scherer, responsable de l'innovation commerciale chez Wiha.

Sparkify : la plateforme pour la rapidité, la transparence et le travail d'équipe

Sparkify est une solution conçue pour fonctionner hors ligne, ce qui la rend idéale pour les environnements où la couverture réseau est mauvaise. L'application mobile pour iOS et Android synchronise les données dès qu'une connexion est établie. Les projets et les points de mesure sont clairement structurés, la documentation photographique et les commentaires sont automatiquement attribués, et le résultat final se fait sous un rapport de contrôle clair et transférable, comprenant un historique traçable.

Mobile, rapide, compréhensible : contrôles sur site, rapports en quelques secondes via Sparkify

Sûr, flexible et évolutif

Sparkify se conforme systématiquement aux normes européennes en matière de protection des données et rend les équipes immédiatement productives. Lors de l'achat d'un appareil, les utilisateurs peuvent documenter localement et gratuitement de manière illimitée : enregistrer les contrôles, générer des rapports et les finaliser directement au point de mesure. Si vous souhaitez utiliser fréquemment les fonctionnalités d'IA, ou si vous avez besoin de plus d'espace de stockage dans le cloud, Sparkify ajoute des extensions logicielles adaptées à vos besoins. Ainsi, le démarrage reste simple et la plateforme se développe exactement là où elle crée une valeur ajoutée concrète.

Pour en savoir plus exit_to_app