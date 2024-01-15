La gestion déléguée ou comment valoriser son épargne en la confiant à des experts

Les détenteurs d’un contrat d’assurance-vie multisupport ou d’un contrat de capitalisation multisupport peuvent avoir la possibilité de choisir leur mode de gestion. Ils peuvent opter pour la gestion libre ce qui signifie qu’ils gèrent eux-mêmes leurs actifs (sélection des supports d’investissements, répartition, arbitrage…). Néanmoins, cette gestion s’adresse à des épargnants disposant de bonnes connaissances des marchés financiers. Si vous n’avez ni le temps ni le souhait de gérer vous-même votre épargne, mais que vous souhaitez profiter du potentiel des marchés, il est alors préférable de vous tourner vers un autre mode de gestion : la gestion déléguée.

Avec la gestion déléguée, vous confiez la gestion de votre contrat d’assurance-vie ou de votre contrat de capitalisation à des professionnels qui sélectionnent à votre place les supports d’investissement, décident de leur répartition et réalisent des arbitrages, avec pour objectif de valoriser votre capital. Les experts gèrent votre épargne sur la base de votre profil investisseur, défini au préalable.

Qu’est-ce qu’un profil investisseur ?

Les épargnants n’ont pas tous les mêmes objectifs patrimoniaux ni le même goût du risque. Ainsi, la première phase consiste à déterminer avec votre conseiller votre profil investisseur qui prend en compte, notamment, votre horizon de placement, vos objectifs patrimoniaux et votre appétence au risque…

Ensuite, le professionnel vous proposera l’orientation de gestion correspondant à votre profil investisseur.

Trois orientations de gestion sont possibles

L’orientation prudente : son objectif est de privilégier la sécurité de l’investissement en prenant en compte un risque limité de perte en capital, en contrepartie d’un potentiel de performance faible. L’horizon de placement conseillé est de 4 ans minimum.

L’orientation équilibrée : son objectif est de valoriser le capital sur le moyen/long terme en recherchant un équilibre entre sécurité et performance, en contrepartie d’un risque intermédiaire de perte en capital. L’horizon de placement conseillé est de 6 ans minimum.

L’orientation dynamique : son objectif consiste à valoriser le capital sur le long terme en cherchant un potentiel de performance élevé avec une exposition importante aux fluctuations des marchés financiers, en contrepartie d’un risque de perte en capital élevé. L’horizon de placement recommandé de 8 ans minimum.

En optant pour la gestion déléguée

vous gagnez du temps tout en gardant l’esprit tranquille ;

vous confiez la gestion de votre épargne à des experts des marchés financiers, selon votre profil investisseur. Vous profitez ainsi de leur compétence et de leur expertise ;

vous avez accès à une épargne diversifiée (en termes de classes d’actifs, de zones géographiques…) et à des supports d’investissement dédiés ;

vous êtes régulièrement informé de la gestion de votre contrat notamment grâce au suivi réalisé par votre conseiller ainsi qu’aux relevés de situation. Il vous est également possible de suivre l’évolution de votre contrat sur votre espace client. La gestion se fait donc en toute transparence.

La gestion déléguée est un mode de gestion proposé au sein des contrats d’assurance-vie et de capitalisation*. SMAvie BTP, en tant que mandataire, sélectionne les supports parmi ceux éligibles à ce mode de gestion, pour répartir chacun des versements effectués, conformément à l’orientation de gestion choisie et procède régulièrement à des arbitrages entre ces supports de façon que l’allocation financière soit conforme à l’orientation de gestion choisie.

Dans le cadre de la gestion déléguée, les frais annuels de gestion du support en euros et des supports en unités de compte prélevés par l’Assureur sont majorés de 0,42 % maximum, soit un taux global de frais de gestion de 1,26 % par an maximum des encours gérés sur le contrat.

* BATI épargne, BATIPLACEMENT MultiCompte et BATIPLACEMENT MultiCompte OPC.

** BATI épargne est un contrat collectif d’assurance vie à adhésion facultative.

*** BATIPLACEMENT MultiCompte et BATIPLACEMENT MultiCompte OPC sont des contrats collectifs de capitalisation nominatifs à adhésion facultative.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur le contrat d’assurance-vie BATI épargne**, c’est ici

Si vous souhaitez en savoir davantage sur le contrat d’assurance-vie BATIPLACEMENT MultiCompte ***, c’est ici

Si vous souhaitez en savoir davantage sur le contrat d’assurance-vie BATIPLACEMENT MultiCompte OPC***, c’est ici

Les unités de compte présentent un risque de perte en capital. SMAvie BTP ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur, celles-ci étant sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers. Avant tout investissement, veillez à bien définir votre profil investisseur avec votre conseiller Vie SMABTP.

Ces informations sont fondées sur la réglementation en vigueur au 26/03/2026 et ne constituent pas un conseil ou un avis juridique ou fiscal. Document publicitaire, sans valeur contractuelle - Seule la notice d’information a valeur de contrat.

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