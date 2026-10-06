Griffon Education franchit un cap et dévoile ses ambitions pour l’avenir

Spécialiste des systèmes de collage, soudage et étanchéité pour le bâtiment, Griffon, marque du groupe Bolton, propose depuis plus de 50 ans des produits de qualité supérieure uniquement dédiés aux professionnels. En 2026, Griffon Education fête ses 10 ans ! Ce programme de formation, dédié à la transmission des savoir-faire techniques, garantit la qualité de mise en oeuvre des produits et, par conséquent, la fiabilité et la pérennité des installations.

Dans le secteur du bâtiment, chaque détail compte. Un collage mal réalisé, un joint imparfait ou une étanchéité approximative peuvent compromettre l’intégrité d’un ouvrage. À l’inverse, une mise en oeuvre maîtrisée assure des performances durables, parfois sur plusieurs décennies. À travers son programme Griffon Education, la marque transmet les gestes essentiels, les bonnes pratiques et les réflexes techniques indispensables à tous les niveaux d’expérience : jeunes en formation, artisans confirmés, professionnels en reconversion ou encore les équipes des points de vente de la distribution professionnelle.

L’exigence de la mise en oeuvre

Dans les métiers du bâtiment, la performance des solutions techniques n’est possible que par la qualité de leur mise en oeuvre. Conscient de cet enjeu, Griffon a développé Griffon Education afin d’accompagner les apprentis et professionnels dans l’apprentissage de gestes précis et conformes aux règles de l’art.

Le programme couvre un large éventail d’applications, du collage à l’étanchéité liquide en toiture, sous carrelage, en passant par la gestion des raccords filetés et les systèmes sous pression. Il permet ainsi de transmettre une expertise technique et de répondre aux problématiques concrètes rencontrées sur chantier et de sécuriser les installations dans la durée.

D’une initiative locale à un réseau national structuré

Dès ses débuts, Griffon Education s’est construit en lien étroit avec les centres de formation et les distributeurs professionnels, dans une logique de partage ancré dans la réalité du terrain. Comme en témoigne la toute première collaboration avec le CFA de La Roche-sur-Yon dont l’objectif était déjà d’aider les futurs professionnels à faire les bons choix de produits en fonction des contraintes chantier.

10 ans plus tard, le programme s’est structuré pour devenir un véritable réseau de formation à l’échelle nationale qui s’appuie sur 8 formateurs et collabore avec plus de 45 lycées techniques partenaires en France. Depuis sa création, plus de 3 000 professionnels ont ainsi été formés aux techniques de mise en oeuvre des solutions Griffon.

Former pour garantir la durabilité des ouvrages

La qualité des assemblages est un facteur déterminant dans la durabilité des installations. Certains domaines, comme les réseaux sous pression ou les installations de piscines, exigent une maîtrise particulièrement rigoureuse des techniques de collage et d’étanchéité.

Grâce à des modules de formation dédiés Griffon Education permet aux professionnels de maîtriser des techniques d’assemblage spécifiques par métiers capables de garantir des connexions fiables et durables, conçues pour résister pendant plus de 50 ans.

« Notre mission va bien au-delà de la vente de produits. Nous nous engageons à transmettre le savoir qui transforme un bon projet en installation durable. Lorsqu’un artisan utilise un produit Griffon, il ne doit pas simplement espérer une étanchéité parfaite - il doit avoir la certitude qu’elle tiendra, quelles que soient les conditions. » explique Julien Anselmo, Directeur Grands Comptes et Responsable du programme Griffon Education.

Alors que Griffon Education entame sa deuxième décennie, la marque a pour ambition d’étendre davantage son programme, de renforcer ses outils pédagogiques et d’élargir son périmètre d’intervention.

L’intégration de nouveaux outils pédagogiques, notamment digitaux, afin de faciliter l’apprentissage et le suivi des compétences, le déploiement sur de nouveaux marchés européens et l’enrichissement des contenus techniques permettront de répondre aux évolutions du secteur et aux exigences en matière de durabilité.

« Dix ans représentent une étape importante, mais aussi une base solide pour aller plus loin », ajoute Roy van Itegem, Marketing Manager. « Nous avons hâte de relever encore le niveau, afin que la prochaine génération de constructeurs et d’installateurs soit prête à affronter les défis les plus exigeants du secteur. »

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