EBS : performance biosourcée et qualité de l’air préservée

Les atouts de l’EBS Hourdis biosourcé pour la décarbonation de la construction

FDES négative en émission de CO 2 : - 4,86 kg CO 2 éq. /m²*

: - 4,86 kg CO éq. /m²* Apporte 7,24 kg de produits biosourcés par m² de plancher

Contenu en carbone biogénique de 3,44 kg C/m² dans le produit, soit 12,60 kg CO 2 éq./m² biogénique stocké

éq./m² biogénique stocké Rupteur thermique facile à poser en plancher d’étage

Excellente résistance à l’humidité

Classement A+ : Très faible émission de COV (Composés Organiques Volatils)

Certification PEFC : Bois de provenance de forêts à gestion écologique

L’EBS stocke le CO₂ et contribue à la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments. Fabriqué en France à partir de copeaux de bois agglomérés, ce matériau biosourcé répond aux exigences actuelles de la construction durable et offre d’excellentes performances techniques.

EBS : performance et engagement pour une construction plus durable

Avec l’EBS, SEAC propose une solution biosourcée qui répond concrètement aux enjeux de la construction d’aujourd’hui. Sa FDES négative et sa capacité à stocker du carbone contribuent à réduire l’empreinte carbone des bâtiments. L’EBS se distingue également par une émission de 0 mg/m3 de formaldéhyde, un atout pour la qualité de l’air intérieur. Une solution qui réunit performance, matériau biosourcé et qualité de l’air intérieur.

* Suivant règle de calcul de l’arrêté du 04/07/2021 – Annexe II – Méthode de calcul RE2020 – Normes NF EN 15804+A2.

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