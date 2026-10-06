EBS : performance biosourcée et qualité de l’air préservée
Les atouts de l’EBS Hourdis biosourcé pour la décarbonation de la construction
- FDES négative en émission de CO2 : - 4,86 kg CO2 éq. /m²*
- Apporte 7,24 kg de produits biosourcés par m² de plancher
- Contenu en carbone biogénique de 3,44 kg C/m² dans le produit, soit 12,60 kg CO2 éq./m² biogénique stocké
- Rupteur thermique facile à poser en plancher d’étage
- Excellente résistance à l’humidité
- Classement A+ : Très faible émission de COV (Composés Organiques Volatils)
- Certification PEFC : Bois de provenance de forêts à gestion écologique
L’EBS stocke le CO₂ et contribue à la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments. Fabriqué en France à partir de copeaux de bois agglomérés, ce matériau biosourcé répond aux exigences actuelles de la construction durable et offre d’excellentes performances techniques.
EBS : performance et engagement pour une construction plus durable
Avec l’EBS, SEAC propose une solution biosourcée qui répond concrètement aux enjeux de la construction d’aujourd’hui. Sa FDES négative et sa capacité à stocker du carbone contribuent à réduire l’empreinte carbone des bâtiments. L’EBS se distingue également par une émission de 0 mg/m3 de formaldéhyde, un atout pour la qualité de l’air intérieur. Une solution qui réunit performance, matériau biosourcé et qualité de l’air intérieur.
* Suivant règle de calcul de l’arrêté du 04/07/2021 – Annexe II – Méthode de calcul RE2020 – Normes NF EN 15804+A2.
Les tags associés
Matériaux écologiques et durables : le guide complet pour faire les bons choix
Longtemps relégués au second rang, les matériaux écologiques et durables deviennent une référence dans de nombreux projets de construction, de rénovation ou d’aménagement intérieur. Mais que recouvre réellement...
Heidelberg Materials inaugure une cimenterie nouvelle génération à Airvault
Heidelberg Materials modernise sa cimenterie d’Airvault avec un investissement de 350 millions d'euros, faisant du site l’un des plus performants d’Europe.
Heidelberg Materials présentera ses solutions innovantes sur ARTIBAT
Heidelberg Materials sera au salon ARTIBAT 2025 à Rennes pour présenter ses innovations et solutions durables dédiées à la construction responsable.
Anna Heringer : l’architecte allemande qui construit avec la terre, les mains et les cœurs
Architecte allemande, Anna Heringer bâtit avec la terre et les communautés, défendant une architecture artisanale, locale et profondément humaine.