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webercel fast : la rapidité au service des scellements hautes performances

Communiqué
Publié le 15 octobre 2026
Weber enrichit son offre dédiée au gros oeuvre avec webercel fast, un nouveau mortier de scellement et de clavetage à montée en performances rapides et à retrait compensé. Certifié NF 030 selon la norme de scellement EN1504-6 pour les applications en murs et planchers, il répond aux besoins des acteurs du bâtiment comme du génie civil en associant montée en résistance mécanique à jeune âge et excellente adhérence à l’arrachement.
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La performance au service des scellements

Les travaux de scellement nécessitent des mortiers à prise rapide et à montée en performance accélérée, pour assurer une fixation efficace des éléments à sceller (fers à béton, tiges filetées, etc).

La possibilité d’ajuster la consistance constitue également un avantage essentiel pour répondre aux différentes configurations de mise en oeuvre (plancher, mur, plafond) : une consistance fluide pour remplir parfaitement les cavités, une consistance plastique pour les scellements verticaux ou en plafond. Cette adaptabilité permet à webercel fast d’assurer un transfert optimal des efforts entre le support et l’élément scellé.

webercel fast offre une adhérence remarquable sur les différents supports avec lesquels il est en contact, qu’il s’agisse de béton ou d’acier. Son retrait compensé permet d’éviter la formation de fissures et le décollement du support.

Grâce à sa résistance aux agents chimiques ainsi qu’à l’eau et à l’humidité (sels, eau de mer, eaux sulfatées), webercel fast assure une excellente durabilité des scellements.

« Avec webercel fast, nous avons souhaité proposer aux entreprises une solution capable de répondre aux exigences des chantiers les plus techniques, tout en leur apportant davantage de simplicité et de rapidité d’exécution. Sa polyvalence permet de couvrir un large éventail d’applications avec un niveau de performances élevé, dans le parfait respect des exigences normatives » souligne Steven Van den Broecke, Responsable du pôle marketing Gros OEuvre, Travaux Publics et Génie Civil de Saint-Gobain Weber France.

Une réponse adaptée à de multiples applications

Destiné aux chantiers de construction ou de rénovation, pour les ouvrages de gros oeuvre et de génie civil, webercel fast revendique un très large champs d’utilisation allant du scellement de fers à béton, de barres d’acier, de tiges filetées, au clavetage d’éléments préfabriqués.

Il convient aussi au scellement de rails de ponts roulants ou de chemins de fer, aux reprises en sous-oeuvre, à la création de massifs, au rebouchage de saignées dans le béton ou encore au matage d’appareil d’appui.

Sa consistance adaptable constitue un véritable atout sur le terrain. Selon les besoins, le mortier peut en effet être préparé en version ferme, plastique ou coulante afin de répondre aussi bien aux applications verticales qu’horizontales. Sa formulation favorise une mise en place aisée, homogène, sans bullage ni ségrégation, y compris dans les réservations les plus complexes.

Plus de simplicité et d'efficacité au quotidien

webercel fast est un mortier de granulométrie de 0 à 3 mm et sera principalement utilisé en consistance mortier.

Néanmoins, pour les volumes plus importants, webercel fast peut également être associé aux granulats weber charge 4-8 mm afin de réaliser un micro-béton de performance. Les entreprises disposent ainsi d’une solution évolutive et économique, capable de s’adapter à un large éventail de configurations avec un même système.

En lançant webercel fast, Weber complète son offre avec un mortier qui associant hautes performances et polyvalence.

→ Caractéristiques techniques de webercel fast : 

  • Résistance en compression à 24h : ~50 MPa
  • Épaisseurs d’application : minimum : 10 mm, maximum : 250 à 300 mm (Épaisseur supérieure possible par rajout de weber charge 4-8 mm)
  • Temps de prise, à 20°C ≈ 35 min en consistance mortier, 60 min en consistance plastique
  • Certifications : NF 030 (murs et planchers), NF P18-837 (tenue à l’eau de mer et eau sulfatée), CE selon NF EN 1504-6 et XP P 18-420 (résistance à l’écaillage)
  • Conditionnement : sac de 25 kg
  • Consommation : environ 20 kg/m² pour 1 cm d’épaisseur (ou 2 kg par litre de volume à remplir)

 

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