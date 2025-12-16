K2 Systems revient à EnerGaïa 2025 avec des innovations photovoltaïques

Une garantie étendue à 20 ans grâce à K2 Base et K2 DocuApp

Parmi les principales nouveautés, K2 Systems prolonge la garantie de ses systèmes de montage : celle-ci passe de 12 à 20 ans pour les projets planifiés dans l’outil de planification K2 Base et documentés via K2 DocuApp. Cette solution assure une traçabilité complète des installations ce qui permet aux installateurs d’avoir un suivi sécurisé de chaque projet.

Grâce aux services numériques de K2 Systems, les installateurs peuvent planifier, concevoir et documenter leurs projets plus efficacement. Cette approche a pour but de diminuer les erreurs sur les chantiers et disposer d’un suivi pour les différents projets.

Toitures terrasse : le système Dome 6 encore plus polyvalent

Cette année 2025, la gamme de produits K2 Dome 6, le produit polyvalent pour toitures terrasses a connu une forte évolution et expansion : K2 Systems a présenté sur son stand à EnerGaïa le système K2 D-Dome 6.10 Xpress. Un système innovant qui séduit par son mécanisme de clipsage intuitif permettant un montage rapide, simple et quasi sans outils. Grâce à sa conception prémontée, il offre un gain de temps considérable sur le chantier tout en assurant une stabilité optimale.

Comme la répartition des charges joue un rôle essentiel dans la pratique, K2 Systems a développé de nouvelles solutions pour renforcer la sécurité lors de la planification et faciliter la mise en oeuvre de projets exigeants.

Parmi elles, le K2 Dome 6 RidgeConnector, qui relie les blocs de modules au niveau du faîtage, peut contribuer à réduire, dans de nombreux cas, le lestage, le nombre de points d’ancrage sur toiture et la consommation de matériaux.

Toitures inclinées : des crochets de toitures adaptés à chaque type de couverture

Avec son expertise reconnue dans les solutions K2 Systems a, au fil des années, développé une gamme complète de crochets répondants aux besoins des différents types de couvertures et de tuiles.

Chaque région en France présente en effet ses propres particularités : par exemple les tuiles ardoises sont très répandues en Bretagne, tandis que d’autres zones utilisent plus les tuiles mécaniques ou encore les tuiles canal. Grâce à cette connaissance fine et approfondie du terrain, K2 Systems adapte ses innovations aux réalités locales et géographiques, alliant flexibilité, fiabilité et durabilité. Fabriqués à partir de matériaux robustes et pensés pour simplifier la pose, les crochets K2 garantissent une stabilité maximale sur tous types de toitures.

N-Rack : modularité au sol

Le système N-Rack est une solution simple et modulaire pour les installations photovoltaïques au sol. Disponible avec des inclinaisons de 15° ou 20°, il allie la légèreté de l’aluminium à la robustesse de fondations en béton ou pieux battus. Conçu pour s’adapter facilement aux irrégularités du terrain, il se distingue par sa rapidité de montage et sa flexibilité. Idéal pour les installations de petite et moyenne taille, et disponible en Kits pour les projets le plus petits, le N-Rack illustre parfaitement l’expertise K2 dans les solutions en plein champs.

Et pour les plus curieux, les visiteurs ont pu découvrir en avant-première un aperçu du nouveau développement produit Pi-Rack.

Carport : une ombrière à la fois esthétique et fonctionnelle pour les parkings solaires

Avec le nouveau design de son système Carport, K2 Systems présente une ombrière photovoltaïque modulaire pensée pour les projets de stationnement de moyenne et grande envergure. Cette Ombrière allie confort d’usage et performance énergétique. Sa conception optimise l’espace et facilite la circulation des véhicules.

K2 WallPV désormais planifiable dans K2 Base

Autre avancée majeure : les systèmes de façade K2 WallPV sont désormais planifiables directement dans K2 Base. Grâce à cette intégration, les installateurs solaires disposent d’une solution complète pour gérer leurs projets, de la conception à la mise en oeuvre, en toute autonomie.

Cette fonctionnalité simplifie la conception de projets photovoltaïques verticaux, en offrant aux installateurs un outil unique et intuitif pour intégrer les façades comme surfaces de production d’énergie. Une innovation qui ouvre de nouvelles perspectives pour exploiter pleinement le potentiel énergétique des bâtiments.

Energea Formation présent sur le stand K2 Systems

Dans le cadre de son engagement à soutenir et accompagner les installateurs dans leur montée en compétences, K2 Systems a établi un partenariat exclusif avec Energea Formation, organisme reconnu pour la qualité de ses formations pédagogiques et surtout techniques.

Ce partenariat permet de proposer des sessions pratiques et immersives sur site - grâce à une équipe de formateurs mobile dans doute la France – offrant un accompagnement concret et adapté aux réalités du terrain.

Ces formations permettent aux professionnels de se familiariser avec l’ensemble des systèmes de montage K2 Systems, qu’il s’agisse de toitures terrasses ou inclinées, et d’acquérir les bonnes pratiques en matière d’installation, de sécurité et d’optimisation de chantier. Chaque session donne lieu à une certification officielle, garantissant un haut niveau de compétence et renforçant la crédibilité des installateurs auprès de leurs clients.

À l’occasion du salon EnerGaïa, l’équipe Energea Formation a été présente sur le stand de K2 Systems afin de répondre aux questions des visiteurs, les informer sur les programmes de formation et les orienter vers les parcours adaptés à leurs besoins.

