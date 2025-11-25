Podcast
Placo® enrichit Rigitone® Edge avec trois motifs célestes

Communiqué

Publié le 25 novembre 2025

Placo® lance trois nouveaux motifs pour sa gamme Rigitone® Edge : Astra, Nebula, Stellar pour des plafonds acoustiques au design créatif et architectural.
Crédits photos : Placo®
Trois nouveaux motifs célestes pour des plafonds design et inspirants

Pensés comme de véritables signatures architecturales, les motifs Astra, Nebula et Stellar enrichissent la gamme Rigitone® Edge Activ’Air®, reconnue pour son esthétique soignée, ses performances acoustiques et sa qualité de l’air intérieur.

→ Astra : la pluie d’étoiles structurée

Le motif Astra s’appuie sur des perforations rondes et régulières évoquant une pluie d’étoiles.

  • Motif structuré avec effets de perspectives
  • Taux de perforation : 12 %
  • Absorption acoustique αw : 0,65 (sans laine) / 0,70 (avec laine de verre 60 mm, plénum 200 mm)
Crédits photos : Placo®

→ Nebula : le halo graphique et apaisant

Nebula fait écho aux mouvements diffus de la lumière, créant une ambiance douce et immersive.

  • Motif libre et aérien
  • Taux de perforation : 13 %
  • Absorption acoustique αw : 0,65 (sans laine) / 0,70 (avec laine)
Crédits photos : Placo®

→ Stellar : l’esthétique constellation

Avec Stellar, les perforations aléatoires forment une constellation contemporaine idéale pour structurer les volumes.

  • Motif dynamique et graphique
  • Taux de perforation : 9 %
  • Absorption acoustique αw : 0,45 (sans laine) / 0,50 (avec laine)
Crédits photos : Placo®

Performance acoustique, qualité de l’air et facilité de pose

Au-delà du design, les nouveaux plafonds Rigitone® Edge associent confort acoustique, santé intérieure et simplicité de mise en œuvre.

Une acoustique optimisée pour le bien-être des occupants

Grâce à leurs perforations spécifiquement travaillées, les plaques offrent une absorption acoustique performante jusqu’à 0,70 αw, répondant aux besoins des espaces recevant du public ou favorisant la concentration.

Activ’Air® : jusqu’à 70 % de formaldéhyde éliminé

Classée A+ pour la Qualité de l’Air Intérieur, la gamme bénéficie de la technologie Activ’Air®, capable de réduire jusqu’à 70 % du formaldéhyde présent dans l’air ambiant.
Une solution idéale pour les établissements scolaires, tertiaires ou hôteliers.

Fabrication française à Chambéry et mise en œuvre facilitée

Produites dans l’usine Placo® de Chambéry, les plaques intègrent la technologie Edge :

  • bord chanfreiné,
  • espacement homogène sans gabarit,
  • rendu final monolithique après jointoiement.

Un projet de design collaboratif

Les trois nouveaux motifs sont le résultat d’un travail transversal impliquant :

  • designers,
  • acousticiens,
  • formateurs Placo®,
  • équipes marketing,
  • usine de Chambéry,
  • et une quinzaine d’architectes français et internationaux.

« Nous avons testé près de 50 concepts graphiques grâce à des prototypes et des simulations en réalité virtuelle avant de retenir trois motifs intemporels », explique Alice Henry-Chagnol, designer industriel chez Saint-Gobain Recherche Paris.

Rigitone® Edge : des plafonds acoustiques design faits pour inspirer

Avec Astra, Nebula et Stellar, Placo® renforce son positionnement sur les plafonds acoustiques décoratifs en proposant des solutions :

  • performantes,
  • esthétiques,
  • faciles à poser,
  • respectueuses de la qualité de l’air.

Ces nouveaux motifs offrent aux architectes une liberté d’expression accrue pour imaginer des espaces inspirants, où design et confort se conjuguent harmonieusement.
 

PLACO® - Batiweb

PLACO® est le leader français du confort intérieur, engagé dans le développement...

12 Place de L'iris
92400 COURBEVOIE
France

Plus d'informations


