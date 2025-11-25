Placo® enrichit Rigitone® Edge avec trois motifs célestes
Publié le 25 novembre 2025
Trois nouveaux motifs célestes pour des plafonds design et inspirants
Pensés comme de véritables signatures architecturales, les motifs Astra, Nebula et Stellar enrichissent la gamme Rigitone® Edge Activ’Air®, reconnue pour son esthétique soignée, ses performances acoustiques et sa qualité de l’air intérieur.
→ Astra : la pluie d’étoiles structurée
Le motif Astra s’appuie sur des perforations rondes et régulières évoquant une pluie d’étoiles.
- Motif structuré avec effets de perspectives
- Taux de perforation : 12 %
- Absorption acoustique αw : 0,65 (sans laine) / 0,70 (avec laine de verre 60 mm, plénum 200 mm)
→ Nebula : le halo graphique et apaisant
Nebula fait écho aux mouvements diffus de la lumière, créant une ambiance douce et immersive.
- Motif libre et aérien
- Taux de perforation : 13 %
- Absorption acoustique αw : 0,65 (sans laine) / 0,70 (avec laine)
→ Stellar : l’esthétique constellation
Avec Stellar, les perforations aléatoires forment une constellation contemporaine idéale pour structurer les volumes.
- Motif dynamique et graphique
- Taux de perforation : 9 %
- Absorption acoustique αw : 0,45 (sans laine) / 0,50 (avec laine)
Performance acoustique, qualité de l’air et facilité de pose
Au-delà du design, les nouveaux plafonds Rigitone® Edge associent confort acoustique, santé intérieure et simplicité de mise en œuvre.
Une acoustique optimisée pour le bien-être des occupants
Grâce à leurs perforations spécifiquement travaillées, les plaques offrent une absorption acoustique performante jusqu’à 0,70 αw, répondant aux besoins des espaces recevant du public ou favorisant la concentration.
Activ’Air® : jusqu’à 70 % de formaldéhyde éliminé
Classée A+ pour la Qualité de l’Air Intérieur, la gamme bénéficie de la technologie Activ’Air®, capable de réduire jusqu’à 70 % du formaldéhyde présent dans l’air ambiant.
Une solution idéale pour les établissements scolaires, tertiaires ou hôteliers.
Fabrication française à Chambéry et mise en œuvre facilitée
Produites dans l’usine Placo® de Chambéry, les plaques intègrent la technologie Edge :
- bord chanfreiné,
- espacement homogène sans gabarit,
- rendu final monolithique après jointoiement.
Un projet de design collaboratif
Les trois nouveaux motifs sont le résultat d’un travail transversal impliquant :
- designers,
- acousticiens,
- formateurs Placo®,
- équipes marketing,
- usine de Chambéry,
- et une quinzaine d’architectes français et internationaux.
« Nous avons testé près de 50 concepts graphiques grâce à des prototypes et des simulations en réalité virtuelle avant de retenir trois motifs intemporels », explique Alice Henry-Chagnol, designer industriel chez Saint-Gobain Recherche Paris.
Rigitone® Edge : des plafonds acoustiques design faits pour inspirer
Avec Astra, Nebula et Stellar, Placo® renforce son positionnement sur les plafonds acoustiques décoratifs en proposant des solutions :
- performantes,
- esthétiques,
- faciles à poser,
- respectueuses de la qualité de l’air.
Ces nouveaux motifs offrent aux architectes une liberté d’expression accrue pour imaginer des espaces inspirants, où design et confort se conjuguent harmonieusement.
