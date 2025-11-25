Placo® enrichit Rigitone® Edge avec trois motifs célestes

Trois nouveaux motifs célestes pour des plafonds design et inspirants

Pensés comme de véritables signatures architecturales, les motifs Astra, Nebula et Stellar enrichissent la gamme Rigitone® Edge Activ’Air®, reconnue pour son esthétique soignée, ses performances acoustiques et sa qualité de l’air intérieur.

→ Astra : la pluie d’étoiles structurée

Le motif Astra s’appuie sur des perforations rondes et régulières évoquant une pluie d’étoiles.

Motif structuré avec effets de perspectives

Taux de perforation : 12 %

Absorption acoustique αw : 0,65 (sans laine) / 0,70 (avec laine de verre 60 mm, plénum 200 mm)

Crédits photos : Placo®

→ Nebula : le halo graphique et apaisant

Nebula fait écho aux mouvements diffus de la lumière, créant une ambiance douce et immersive.

Motif libre et aérien

Taux de perforation : 13 %

Absorption acoustique αw : 0,65 (sans laine) / 0,70 (avec laine)

Crédits photos : Placo®

→ Stellar : l’esthétique constellation

Avec Stellar, les perforations aléatoires forment une constellation contemporaine idéale pour structurer les volumes.

Motif dynamique et graphique

Taux de perforation : 9 %

Absorption acoustique αw : 0,45 (sans laine) / 0,50 (avec laine)

Crédits photos : Placo®

Performance acoustique, qualité de l’air et facilité de pose

Au-delà du design, les nouveaux plafonds Rigitone® Edge associent confort acoustique, santé intérieure et simplicité de mise en œuvre.

Une acoustique optimisée pour le bien-être des occupants

Grâce à leurs perforations spécifiquement travaillées, les plaques offrent une absorption acoustique performante jusqu’à 0,70 αw, répondant aux besoins des espaces recevant du public ou favorisant la concentration.

Activ’Air® : jusqu’à 70 % de formaldéhyde éliminé

Classée A+ pour la Qualité de l’Air Intérieur, la gamme bénéficie de la technologie Activ’Air®, capable de réduire jusqu’à 70 % du formaldéhyde présent dans l’air ambiant.

Une solution idéale pour les établissements scolaires, tertiaires ou hôteliers.

Fabrication française à Chambéry et mise en œuvre facilitée

Produites dans l’usine Placo® de Chambéry, les plaques intègrent la technologie Edge :

bord chanfreiné,

espacement homogène sans gabarit,

rendu final monolithique après jointoiement.

Un projet de design collaboratif

Les trois nouveaux motifs sont le résultat d’un travail transversal impliquant :

designers,

acousticiens,

formateurs Placo ® ,

, équipes marketing,

usine de Chambéry,

et une quinzaine d’architectes français et internationaux.

« Nous avons testé près de 50 concepts graphiques grâce à des prototypes et des simulations en réalité virtuelle avant de retenir trois motifs intemporels », explique Alice Henry-Chagnol, designer industriel chez Saint-Gobain Recherche Paris.

Rigitone® Edge : des plafonds acoustiques design faits pour inspirer

Avec Astra, Nebula et Stellar, Placo® renforce son positionnement sur les plafonds acoustiques décoratifs en proposant des solutions :

performantes,

esthétiques,

faciles à poser,

respectueuses de la qualité de l’air.

Ces nouveaux motifs offrent aux architectes une liberté d’expression accrue pour imaginer des espaces inspirants, où design et confort se conjuguent harmonieusement.



