Quelle solution idéale pour une isolation acoustique du sol ? Découvrez Utherm Floor K Comfort dB
Cette solution d’isolation vous permettra de bénéficier à la fois d'une isolation thermique et acoustique de grande qualité pour votre habitation, à l'abri des bruits des voisins. Les bruits de chocs sont deux fois moins audibles qu’avec un isolant standard (atténuation des bruits de chocs de 22 dB pour 28 mm avec une chape de 40 mm et même de 25 dB avec une chape de 60 mm, c’est deux fois moins de bruit avec deux fois moins d’épaisseur).
Unilin inaugure une usine de recyclage de plaques isolantes en PIR
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Isoler un mur intérieur avec la solution thermo-acoustique Utherm Wall L Comfort d'Unilin Insulation
Découvrez dans cette vidéo les étapes d’installation de la solution Utherm Wall L Comfort dédiée à l’isolation des murs intérieurs. Cette vidéo vous permettra de visualiser toutes les étapes de l’installation...
Un emballage circulaire !
Nos plaques isolantes Utherm, la gamme qui génère le plus gros flux d’emballage, sont déjà emballés dans un film transparent composé jusqu'à 30 % de matériaux recyclés. Le film d’emballage est, lui aussi,...
Bâtiment et immobilier : près de 18 000 défaillances d’entreprises en 2024
En 2024, les secteurs du bâtiment et de l’immobilier ont continué de pâtir de la conjoncture économique morose, avec un total de 17 538 défaillances d’entreprises, soit +36 % par rapport à 2019.