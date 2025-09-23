Quelle solution idéale pour une isolation acoustique du sol ? Découvrez Utherm Floor K Comfort dB

Cette solution d’isolation vous permettra de bénéficier à la fois d'une isolation thermique et acoustique de grande qualité pour votre habitation, à l'abri des bruits des voisins. Les bruits de chocs sont deux fois moins audibles qu’avec un isolant standard (atténuation des bruits de chocs de 22 dB pour 28 mm avec une chape de 40 mm et même de 25 dB avec une chape de 60 mm, c’est deux fois moins de bruit avec deux fois moins d’épaisseur).

