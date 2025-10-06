Isolation maisons anciennes : les bons réflexes sur chantier

Voici les 4 étapes essentielles pour réussir vos chantiers d’isolation sur les maisons anciennes, avec l’expertise Isover :

Étape 1 : diagnostiquer l’état du bâti

Qu’elles soient en pierre, en briques, en mâchefer, en pisé ou encore en pans de bois, les maisons anciennes sont très spécifiques et particulièrement sensibles à l’humidité. En effet, elles sont la plupart du temps constituées de matériaux poreux et à l’époque de leur construction, il n’existait pas encore de réglementation imposant la mise en place d’une coupure de capillarité. Avant de commencer des travaux d’isolation il est donc essentiel d’effectuer un diagnostic pour s’assurer que le sol est bien drainé au pied des murs, que les murs extérieurs sont bien étanches à la pluie et qu’il n’y a pas de moisissures.

Sécuriser le chantier en traitant ces points en amont permet de pérenniser l’ouvrage et d’éviter des sinistres ou litiges futurs.

Étape 2 : réparer et préparer les supports pour une isolation efficace et durable

Avant d’entreprendre des travaux il est essentiel d’avoir des supports sains : murs, planchers et toiture. Il faudra également retirer les papiers peints et résidus de colle pour éviter que les moisissures ne se développent. Les isolants, même non hygroscopiques (qui ne retiennent pas ou n’absorbent pas l’humidité) n’ont pas pour rôle et ne peuvent pas gérer un excès d’humidité. Il est donc essentiel, en tant que professionnel, de vérifier que l’ouvrage est sain, car les problèmes d’humidité ne sont pas toujours visibles à l’œil nu.

Étape 3 : opter pour le trio gagnant des maisons anciennes : isolant fibreux, membrane hygro-régulante et ventilation

On se concentre souvent sur l’humidité extérieure, mais l’humidité intérieure est tout aussi importante. Un foyer de 4 personnes génère environ 12 litres d’eau par jour sous forme de vapeur. Un bon système de ventilation est essentiel pour évacuer cette vapeur, mais une partie s’évacue aussi naturellement dans les murs et ne doit pas stagner. Il est donc recommandé de poser une membrane hygro-régulante comme la Vario® Xtra d’Isover entre l’isolant et la plaque de plâtre. Cette membrane ajuste sa résistance à la diffusion de vapeur selon l’humidité relative. Avec cette vapeur d’eau bien gérée, il est essentiel de choisir un isolant fibreux : laine de verre, fibre de bois, fibre textile. Que vous optiez pour un isolant écosourcé ou biosourcé, veillez à respecter les règles de l’art pour la mise en œuvre, qui varient selon l’isolant.

Étape 4 : choisir des solutions adaptées au bâti ancien

Les systèmes d’isolation Isover sont conçus pour respecter les spécificités des bâtiments anciens tout en répondant aux exigences de performance énergétique. En suivant les règles de l’art et en choisissant des matériaux adaptés, vous garantissez une isolation conforme.

Une isolation posée sur un support sain, avec des matériaux adaptés, c’est un chantier sécurisé pour vous et votre client.

