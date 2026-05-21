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L’IA appliquée à vos workflows PDF avec Bluebeam Max

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Communiqué
Publié le 21 mai 2026
Avec Bluebeam Max, ARKANCE révolutionne la gestion des plans PDF grâce à l’IA pour optimiser les workflows du bâtiment et gagner du temps.
L’IA appliquée à vos workflows PDF avec Bluebeam Max - Batiweb

Découvrez comment :

  • Synchroniser vos annotations avec Revit® en 2D et 3D
  • Automatiser les tâches manuelles sur vos PDF grâce à l’intelligence artificielle
  • Générer des rapports et modifier vos documents plus rapidement
  • Détecter instantanément les erreurs et incohérences dans vos plans
  • Obtenir des informations clés à partir d’un simple prompt

Avec Bluebeam Max, l’IA devient un véritable assistant de productivité pour les professionnels de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction.

Webinaire Bluebeam Max

→ 3 juin 2026
→ 11h00
→ 35 minutes + session de questions/réponses

Inscrivez-vous dès maintenant et découvrez comment optimiser vos workflows PDF avec l’IA.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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