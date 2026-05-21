L’IA appliquée à vos workflows PDF avec Bluebeam Max
Découvrez comment :
- Synchroniser vos annotations avec Revit® en 2D et 3D
- Automatiser les tâches manuelles sur vos PDF grâce à l’intelligence artificielle
- Générer des rapports et modifier vos documents plus rapidement
- Détecter instantanément les erreurs et incohérences dans vos plans
- Obtenir des informations clés à partir d’un simple prompt
Avec Bluebeam Max, l’IA devient un véritable assistant de productivité pour les professionnels de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction.
Webinaire Bluebeam Max
→ 3 juin 2026
→ 11h00
→ 35 minutes + session de questions/réponses
Inscrivez-vous dès maintenant et découvrez comment optimiser vos workflows PDF avec l’IA.
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