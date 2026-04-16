Knauf Insulation lance le MultiZAP 2 Néo XL : une solution innovante pour l’isolation intérieure et les configurations chantier complexes

Développé pour s’adapter à une grande diversité de configurations chantier, ce nouvel appui permet de créer des plénums techniques de 90 à 120 mm, extensibles jusqu’à 240 mm en superposition, facilitant ainsi le passage des réseaux (gaines électriques, canalisations).

Un appui polyvalent pour tous les travaux d’isolation intérieure

Compatible avec de nombreux supports (murs maçonnés, ossature bois – MOB), le MultiZAP 2 Néo XL s’installe facilement :

vissage direct sur support bois ou maçonné

clipsage sur fourrures métalliques standards

Il répond à plusieurs applications clés :

isolation des murs intérieurs

isolation des combles aménagés

plafonds de combles perdus

Associé au MultiZAP 2 Néo, il couvre une large plage de besoins et s’impose comme une référence pour les systèmes d’isolation intérieure performants.

Performance thermique et flexibilité accrue sur chantier

Pensé pour optimiser la mise en œuvre et améliorer la performance globale des ouvrages, le MultiZAP 2 Néo XL permet :

la création de plénums techniques sur mesure

la mise en œuvre d’une isolation bi-couche (règle du 2/3 – 1/3) pour renforcer les performances thermiques et acoustiques

(règle du 2/3 – 1/3) pour renforcer les performances thermiques et acoustiques la réduction des ponts thermiques grâce à sa conception en composite polyamide armé

Cette solution contribue ainsi à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments tout en simplifiant les contraintes de pose.

Une mise en œuvre rapide et adaptée aux professionnels

Le MultiZAP 2 Néo XL a été conçu pour faciliter le travail sur chantier :

appui réglable et démontable sans outil

compatibilité avec les fourrures type F45 et F47

ajustement précis de l’aplomb

solution disponible en kit prêt à poser (appuis, vis, embout)

Un gain de temps et de productivité pour les artisans et entreprises du bâtiment.

Une réponse aux enjeux actuels de la rénovation énergétique

Avec le MultiZAP 2 Néo XL, Knauf Insulation propose une solution directement issue des besoins terrain :

plus de modularité

plus de confort de pose

meilleure adaptabilité aux chantiers complexes

Ce nouvel appui vient compléter la gamme MultiZAP pour répondre aux enjeux actuels de performance énergétique, isolation thermique et rénovation durable.

Caractéristiques techniques du MultiZAP 2 Néo XL

→ Plage de réglage

90 à 120 mm (appui seul)

jusqu’à 240 mm (superposition)

→ Matériau

composite en polyamide armé limitant les ponts thermiques

→ Compatibilité

fourrures métalliques F45 et F47

supports bois (charpente traditionnelle ou industrielle)

murs maçonnés

→ Fixation

clipsage sur fourrure

vissage direct sur support

→ Fonctionnalités

création de plénums techniques pour réseaux

compatible isolation bi-couche

superposition possible pour grandes épaisseurs

→ Applications

murs intérieurs

rampants de combles aménagés

plafonds de combles perdus

→ Conditionnement

boîte de 50 appuis

50 vis

1 embout de vissage

→ Consommation indicative

murs : 1 appui / m²

combles : 2 à 3 appuis / m²

Pour en savoir plus exit_to_app