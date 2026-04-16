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Knauf Insulation lance le MultiZAP 2 Néo XL : une solution innovante pour l’isolation intérieure et les configurations chantier complexes

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Communiqué
Publié le 16 avril 2026
Après le lancement du MultiZAP 2 Néo en 2025, Knauf Insulation enrichit son offre avec le MultiZAP 2 Néo XL, un appui de fixation nouvelle génération conçu pour répondre aux exigences des professionnels de l’isolation intérieure, en neuf comme en rénovation.
Knauf Insulation lance le MultiZAP 2 Néo XL : une solution innovante pour l’isolation intérieure et les configurations chantier complexes - Batiweb

Développé pour s’adapter à une grande diversité de configurations chantier, ce nouvel appui permet de créer des plénums techniques de 90 à 120 mm, extensibles jusqu’à 240 mm en superposition, facilitant ainsi le passage des réseaux (gaines électriques, canalisations).

Un appui polyvalent pour tous les travaux d’isolation intérieure

Compatible avec de nombreux supports (murs maçonnés, ossature bois – MOB), le MultiZAP 2 Néo XL s’installe facilement :

  • vissage direct sur support bois ou maçonné
  • clipsage sur fourrures métalliques standards

Il répond à plusieurs applications clés :

  • isolation des murs intérieurs
  • isolation des combles aménagés
  • plafonds de combles perdus

Associé au MultiZAP 2 Néo, il couvre une large plage de besoins et s’impose comme une référence pour les systèmes d’isolation intérieure performants.

Performance thermique et flexibilité accrue sur chantier

Pensé pour optimiser la mise en œuvre et améliorer la performance globale des ouvrages, le MultiZAP 2 Néo XL permet :

  • la création de plénums techniques sur mesure
  • la mise en œuvre d’une isolation bi-couche (règle du 2/3 – 1/3) pour renforcer les performances thermiques et acoustiques
  • la réduction des ponts thermiques grâce à sa conception en composite polyamide armé

Cette solution contribue ainsi à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments tout en simplifiant les contraintes de pose.

Une mise en œuvre rapide et adaptée aux professionnels

Le MultiZAP 2 Néo XL a été conçu pour faciliter le travail sur chantier :

  • appui réglable et démontable sans outil
  • compatibilité avec les fourrures type F45 et F47
  • ajustement précis de l’aplomb
  • solution disponible en kit prêt à poser (appuis, vis, embout)

Un gain de temps et de productivité pour les artisans et entreprises du bâtiment.

Une réponse aux enjeux actuels de la rénovation énergétique

Avec le MultiZAP 2 Néo XL, Knauf Insulation propose une solution directement issue des besoins terrain :

  • plus de modularité
  • plus de confort de pose
  • meilleure adaptabilité aux chantiers complexes

Ce nouvel appui vient compléter la gamme MultiZAP pour répondre aux enjeux actuels de performance énergétique, isolation thermique et rénovation durable.

Caractéristiques techniques du MultiZAP 2 Néo XL

→ Plage de réglage

  • 90 à 120 mm (appui seul)
  • jusqu’à 240 mm (superposition)

→ Matériau

  • composite en polyamide armé limitant les ponts thermiques

→ Compatibilité

  • fourrures métalliques F45 et F47
  • supports bois (charpente traditionnelle ou industrielle)
  • murs maçonnés

→ Fixation

  • clipsage sur fourrure
  • vissage direct sur support

→ Fonctionnalités

  • création de plénums techniques pour réseaux
  • compatible isolation bi-couche
  • superposition possible pour grandes épaisseurs

→ Applications

  • murs intérieurs
  • rampants de combles aménagés
  • plafonds de combles perdus

→ Conditionnement

  • boîte de 50 appuis
  • 50 vis
  • 1 embout de vissage

→ Consommation indicative

  • murs : 1 appui / m²
  • combles : 2 à 3 appuis / m²

 

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