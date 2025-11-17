Bureau d’études en géotechnique, Saga Ingénierie veut étendre son expertise pour mieux sensibiliser aux questions environnementales. Le point avec son président et fondateur Laurent Glandut.

Pouvez-vous nous présenter l’activité de Saga Ingénierie ?

Laurent Glandut : Nous sommes un bureau d'études en géotechnique. Nous menons des études de sol, réalisons des forages in situ, avec des essais en laboratoire.

Notre métier est un métier d'ingénieur. Nous dimensionnons des fondations, des murs de soutènement, des routes, etc. On est capable de calculer un petit peu tout, à partir du moment où il y a du sol en contact avec du béton. On est capable de calculer une contrainte, un tassement, etc.

©Saga Ingénierie

Est-ce qu'une partie de votre activité couvre la partie des pollutions des sols aussi ?

Laurent Glandut : Non, mais on a une filiale qui s'appelle Solpol, un bureau d'études en pollution de sols, créé en 2012 dans le cadre du développement de Saga et de ses activités.

Aujourd'hui, la pollution des sols et la géotechnique, dans le cadre d'un projet de bâtiment, de création d'un bâtiment, représentent chacun moitié-moitié.

La structure évolue également et change de statut. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Laurent Glandut : Nous avons obtenu le statut de société à mission, pour pouvoir faire autre chose que notre métier de géotechnicien.

Nous intervenons beaucoup en amont des projets de construction, souvent très en amont, souvent on réalise des études géotechniques, sans forcément que le projet soit parfaitement défini.

Donc nous sommes un petit peu éloignés des sujets de la construction, des sujets de la transition écologique, énergétique des bâtiments. Même si nous y sommes sensibilisés, nous restons un tout petit bureau d'études de 35 personnes.

Nous avons mis en place la société à mission, pour pouvoir devenir un acteur non pas seulement géotechnicien qui fait des rapports d'études, mais qui va s'engager d'ici 4-5 ans à donner des préconisations sur des adaptations de fondations plus vertueuses, sur des adaptations, comme utiliser les fondations des bâtiments, etc.

Un rapport d'études géotechniques, c’est un rapport d'ingénieur, donc ce n'est pas très sympa à lire, avec des calculs de tassement, des tableaux de chiffres, et des courbes, etc. On veut que ce rapport ne soit pas forcément très technique, mais puisse aussi orienter nos clients vers des solutions, mettre en place des idées pour pouvoir les orienter.

©Saga Ingénierie

Par exemple, la géothermie pour le chauffage et la climatisation des sols, c'est quelque chose de balbutiant encore aujourd'hui et en train de se développer. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant.

Certaines préconisations concernent-elles l'objectif zéro artificialisation nette (ZAN) des sols ?

Laurent Glandut : Nous participons déjà à ce genre de projet, pour des clients donneurs d'ordre publics, qui réaménagent des voiries, des ZAC, etc. On nous demande de plus en plus d'essais d'infiltration des eaux pluviales, dans un contexte de retrait et de construction sur des sols argileux. Donc on réalise des essais spécifiques, perméabilité, etc.

©Saga Ingénierie

Concrètement, comment la restructuration de Saga Ingénierie va s’opérer ? Plus de recrutement ? Plus de formation ?

Laurent Glandut : Nous nous sommes donnés quatre-cinq ans pour pouvoir vraiment développer en totalité ce sujet-là. Du coup, on est toujours déjà en processus d'embauche permanent, mais l'idée, c'est véritablement de faire évoluer les compétences de nos collaborateurs sur ces sujets environnementaux.

À la fois sur leur métier de géotechnicien, parce que c'est important d'être formé en permanence sur son métier, mais aussi les sensibiliser au sujet du climat, de l''implantation dans les territoires, etc.

Propos recueillis par Virginie Kroun

