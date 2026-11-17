Jusqu’à la gestion des données dans le cloud

La mise en service et la maintenance d’une installation nécessitent plusieurs étapes : contrôler, mesurer, tirer au vide, charger et documenter. Pour les frigoristes et les installateurs, l’enjeu consiste à réaliser ces opérations avec précision tout en maîtrisant le temps passé sur site. Avec sa gamme froid connectée, Testo relie les appareils et les données pour faciliter le travail à chaque étape.

Des équipements adaptés aux fluides inflammables

L’essor des installations utilisant le R290, un fluide frigorigène naturel de classe A3, renforce l’importance du choix des équipements. Compatibilité avec le fluide et protection contre les risques d’explosion doivent être prises en compte selon l’appareil et les conditions d’intervention.

La gamme Testo comprend des appareils compatibles avec les fluides A2L et A3, ainsi que la pompe à vide testo 565i EX, certifiée ATEX. Cette distinction permet aux professionnels de choisir un équipement adapté à leur application, dans le respect des conditions d’utilisation propres à chaque appareil.

Centraliser les mesures pour mieux piloter l’intervention

Au cœur de cet environnement connecté, le manifold électronique testo 558s permet de consulter les valeurs utiles au diagnostic sur un même écran. Sa connexion sans fil aux appareils Testo compatibles facilite le suivi des différentes étapes, sans multiplier les lectures sur plusieurs équipements.

Le professionnel dispose ainsi d’une vue d’ensemble des mesures pour contrôler l’installation, suivre son fonctionnement et préparer la documentation de son intervention.

Automatiser le tirage au vide avec la testo 565i EX

Associée à la sonde de vide sans fil testo 552i, la pompe testo 565i EX automatise le tirage au vide pour les applications réalisées en dehors des zones ATEX. Lorsque la valeur cible est atteinte, la pompe s’arrête automatiquement et lance un test de maintien du vide.

La connexion Bluetooth et l’App testo Smart permettent de configurer l’opération, de surveiller les valeurs à distance et de partager le rapport de mesure. Le technicien réduit les manipulations manuelles tout en conservant une trace des résultats.

Simplifier la charge avec une balance et une vanne intelligentes

Pour la charge en fluide frigorigène, la balance numérique testo 560i, associée à sa vanne intelligente, permet une charge automatique selon le poids cible, la surchauffe ou le sous-refroidissement, en fonction de l’application.

Le pilotage sans fil depuis un manifold Testo compatible ou l’App testo Smart facilite le suivi de l’opération. La charge s’arrête lorsque la valeur cible est atteinte : moins d’ajustements manuels et davantage de confort pour le professionnel.

Prolonger l’intervention dans le cloud avec testo Smart Connect

La connectivité prend tout son sens lorsque les résultats restent accessibles après le départ du chantier. Avec testo Smart Connect, les données recueillies via l’App testo Smart sont centralisées dans le cloud.

Les professionnels peuvent retrouver leurs données clients et leurs résultats de mesure sur site comme au bureau, puis les partager avec leurs équipes. Cette continuité facilite la préparation des interventions suivantes, la consultation des mesures précédentes et la traçabilité du travail réalisé.

En réunissant les informations dans un environnement commun, testo Smart Connect limite la dispersion des données et simplifie la coordination entre les techniciens et le bureau.

Des appareils adaptés aux fluides inflammables, des opérations automatisées et des données accessibles dans le cloud : Testo accompagne les professionnels dans l’évolution de leurs pratiques, de la première mesure au suivi de l’intervention.

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