Vaillant aroTHERM Split plus : la pompe à chaleur pour les professionnels
Publié le 20 novembre 2025
- Un silence unique : pression sonore de 26 d(B)A à 5 mètres.
- Une performance optimale : A+++ en chauffage pour une efficacité maximale.
- Une conception Premium : qualité et fiabilité allemandes pour une installation en toute sérénité.
Facilité d’installation, flexibilité et hautes performances : l’aroTHERM Split plus est la solution idéale pour vos projets en neuf comme en rénovation.
