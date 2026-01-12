Eurobois 2026 : vivez les temps forts du salon

Du 3 au 6 février à Eurexpo Lyon, Eurobois 2026 vous propose un programme riche en animations :

Wood Arena : conférences et tables rondes pour décrypter les tendances et anticiper l’évolution du marché

: conférences et tables rondes pour décrypter les tendances et anticiper l’évolution du marché Laboratoire de l’agencement : un espace immersif pour découvrir les solutions créatives et techniques de l’aménagement intérieur

: un espace immersif pour découvrir les solutions créatives et techniques de l’aménagement intérieur Étape préparatoire des WorldSkills : vivez la passion et le savoir-faire des talents en direct

: vivez la passion et le savoir-faire des talents en direct Eurobois Awards : explorez les innovations qui transforment la filière bois

: explorez les innovations qui transforment la filière bois Atelier Maison Ossature Bois : assistez à la fabrication en live et plongez au cœur des techniques avancées de construction

: assistez à la fabrication en live et plongez au cœur des techniques avancées de construction Campus Eurobois : un espace dédié à la formation, à l’emploi et à l’avenir des métiers du bois

Avec des démonstrations en continu et des rencontres inspirantes, Eurobois 2026 est l’événement à ne pas manquer pour booster vos projets bois.

Rendez-vous à Eurexpo Lyon pour vivre l’expérience Eurobois !

