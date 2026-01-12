Eurobois 2026 : vivez les temps forts du salon
Publié le 12 janvier 2026
Du 3 au 6 février à Eurexpo Lyon, Eurobois 2026 vous propose un programme riche en animations :
- Wood Arena : conférences et tables rondes pour décrypter les tendances et anticiper l’évolution du marché
- Laboratoire de l’agencement : un espace immersif pour découvrir les solutions créatives et techniques de l’aménagement intérieur
- Étape préparatoire des WorldSkills : vivez la passion et le savoir-faire des talents en direct
- Eurobois Awards : explorez les innovations qui transforment la filière bois
- Atelier Maison Ossature Bois : assistez à la fabrication en live et plongez au cœur des techniques avancées de construction
- Campus Eurobois : un espace dédié à la formation, à l’emploi et à l’avenir des métiers du bois
Avec des démonstrations en continu et des rencontres inspirantes, Eurobois 2026 est l’événement à ne pas manquer pour booster vos projets bois.
Rendez-vous à Eurexpo Lyon pour vivre l’expérience Eurobois !
