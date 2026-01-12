Podcast
Eurobois 2026 : vivez les temps forts du salon

Publié le 12 janvier 2026

Eurobois 2026, c’est bien plus qu’un salon : des expériences uniques pour s’inspirer, apprendre et rencontrer les acteurs clés de la filière bois.
©Alexandre Moulard
©Alexandre Moulard

Du 3 au 6 février à Eurexpo Lyon, Eurobois 2026 vous propose un programme riche en animations :

  • Wood Arena : conférences et tables rondes pour décrypter les tendances et anticiper l’évolution du marché
  • Laboratoire de l’agencement : un espace immersif pour découvrir les solutions créatives et techniques de l’aménagement intérieur
  • Étape préparatoire des WorldSkills : vivez la passion et le savoir-faire des talents en direct
  • Eurobois Awards : explorez les innovations qui transforment la filière bois
  • Atelier Maison Ossature Bois : assistez à la fabrication en live et plongez au cœur des techniques avancées de construction
  • Campus Eurobois : un espace dédié à la formation, à l’emploi et à l’avenir des métiers du bois

Avec des démonstrations en continu et des rencontres inspirantes, Eurobois 2026 est l’événement à ne pas manquer pour booster vos projets bois.

Rendez-vous à Eurexpo Lyon pour vivre l’expérience Eurobois !

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

EUROBOIS - Batiweb

Eurobois est le salon de référence en France pour les professionnels de la filière...

Parc des Exposition Eurexpo
69680 Chassieu
France

Plus d'informations


