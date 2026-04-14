PAREXKREA : l’application de simulation d’enduit de façade

PAREXKREA est une application innovante de simulation de couleur pour enduits de façade. Accessible gratuitement, cet outil s’adresse aussi bien aux professionnels du bâtiment — artisans, façadiers, architectes — qu’aux particuliers.

Développée grâce à une intelligence artificielle spécialement entraînée, PAREXKREA permet de réaliser en quelques clics une simulation réaliste de façade. À partir d’une simple photo prise ou importée, l’utilisateur visualise instantanément le rendu couleur, avec un haut niveau de précision, incluant les volumes et les ombres portées autour des ouvertures.

Pensée pour simplifier le quotidien des professionnels, l’application propose une large palette de couleurs, intégrant le nuancier PAREXLANKO de 96 teintes et jusqu’à 196 teintes pour les projets d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE). Elle offre également des suggestions d’inspirations déco basées sur les tendances actuelles, afin de guider les choix et de nourrir la créativité.

PAREXKREA intègre aussi de véritables fonctionnalités de gestion de projets : sauvegarde des teintes favorites, archivage des réalisations passées pour constituer un book, export en PDF ou partage direct sur les réseaux sociaux. Une approche à la fois pratique, économique et responsable, qui permet notamment de réduire l’utilisation de nuanciers matières.

Outil d’aide à la décision pour les professionnels, PAREXKREA peut également être utilisée par les particuliers, souvent confrontés à des choix complexes liés à l’orientation du bâtiment, à l’ensoleillement ou aux règles d’urbanisme locales. Un formulaire de contact intégré permet enfin d’échanger directement avec les experts PAREXLANKO pour obtenir un accompagnement personnalisé.

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