PAREXLANKO lance PAREXKREA : une application de simulation d’enduit de façade basée sur l’intelligence artificielle

Accessible gratuitement, cet outil digital s’adresse aux professionnels du bâtiment (artisans, façadiers, architectes) comme aux particuliers. Il permet de simuler facilement un ravalement de façade et de visualiser en quelques clics le rendu d’une nouvelle couleur d’enduit.Accessible gratuitement, cet outil digital s’adresse aux professionnels du bâtiment (artisans, façadiers, architectes) comme aux particuliers. Il permet de simuler facilement un ravalement de façade et de visualiser en quelques clics le rendu d’une nouvelle couleur d’enduit.

Une application de simulation de façade innovante pour les professionnels

Avec PAREXKREA, PAREXLANKO propose un outil de simulation façade performant basé sur une intelligence artificielle entraînée à partir de nombreux styles architecturaux et des retours terrain des équipes commerciales.

Fluide, intuitive et évolutive, l’application permet de :

faciliter la prise de décision client,

gagner du temps sur les projets de rénovation de façade,

limiter l’utilisation des nuanciers physiques, dans une démarche plus responsable.

Cet outil s’inscrit pleinement dans la transformation digitale du secteur du bâtiment.

Des fonctionnalités complètes pour simuler un enduit de façade

PAREXKREA intègre plusieurs fonctionnalités clés pour accompagner les projets de rénovation et décoration de façade : Simulation de façade en temps réel À partir d’une photo prise ou importée, l’utilisateur peut visualiser instantanément le rendu d’un enduit de façade avec une grande précision. L’intelligence artificielle permet notamment de reproduire des détails réalistes comme les ombres portées (encadrements de fenêtres, volumes…).

Large choix de couleurs d’enduit

L’application donne accès à :

un nuancier de 96 teintes,

jusqu’à 196 teintes en incluant les solutions d’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur).

Un atout majeur pour les projets de rénovation énergétique.

Inspirations et tendances façade

PAREXKREA propose également des suggestions de couleurs d’enduit inspirées des tendances actuelles pour aider les utilisateurs à faire leur choix entre modernité, sobriété ou créativité.

Gestion de projets simplifiée

Les professionnels peuvent :

sauvegarder leurs simulations,

constituer un book de réalisations,

retrouver facilement leurs projets clients.

Export et partage des simulations

L’application permet :

d’exporter les projets en format PDF,

de partager les rendus sur les réseaux sociaux ou avec les clients.

Un outil d’aide au choix pour les particuliers

Le choix de la couleur d’un enduit de façade dépend de nombreux critères : orientation, ensoleillement, style architectural ou contraintes d’urbanisme. Il peut donc s’avérer complexe.

Initialement conçue pour les professionnels, l’application PAREXKREA est également accessible aux particuliers, qui peuvent :

tester différentes couleurs pour leur maison,

affiner leur projet de ravalement de façade,

être accompagnés par un artisan ou un distributeur.

Un formulaire de contact intégré permet par ailleurs d’échanger directement avec les experts PAREXLANKO.

PAREXLANKO, expert des solutions pour la façade et la construction

PAREXLANKO est un acteur incontournable dans le domaine des mortiers industriels, de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) et des solutions de rénovation et décoration de façade.

Présente sur tout le territoire, la marque accompagne les professionnels du bâtiment avec des solutions innovantes adaptées aux enjeux actuels : performance énergétique, durabilité et qualité esthétique.

Pour en savoir plus exit_to_app