VEKA REcycle ORAÉ® primé pour ses menuiseries PVC bas carbone

Cette récompense nationale distingue une solution innovante de menuiserie PVC recyclée qui répond aux enjeux de décarbonation du bâtiment, d’économie circulaire et de conformité à la réglementation environnementale RE2020. Elle souligne également l’engagement de VEKA en faveur d’une filière fenêtre plus durable, fondée sur la valorisation des matériaux recyclés et la transparence des données environnementales.

VEKA REcycle ORAÉ® : une solution de fenêtre PVC recyclée à faible empreinte carbone

Développée conjointement par VEKA et Saint-Gobain Glass France, la démarche VEKA REcycle ORAÉ® agit sur les deux principaux contributeurs à l’impact environnemental d’une fenêtre : le profilé PVC et le vitrage.

La solution associe :

des profilés PVC VEKA intégrant jusqu’à 70 % de matière recyclée, principalement issue d’anciennes fenêtres collectées et recyclées par VEKA Recyclage ;

un vitrage CLIMAPLUS ORAÉ® intégrant jusqu’à 64 % de verre recyclé.

Cette approche globale permet de réduire significativement l’empreinte carbone des menuiseries tout en préservant les performances thermiques, acoustiques et mécaniques attendues dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et publics.

Des performances environnementales certifiées pour la RE2020

Les performances environnementales de VEKA REcycle ORAÉ® sont documentées par des FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) conformes à la norme EN 15804+A2 et publiées dans la base INIES.

Ces données permettent aux maîtres d’ouvrage, architectes, économistes de la construction et bureaux d’études d’intégrer facilement les menuiseries dans leurs démarches d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) et dans les calculs réglementaires liés à la RE2020.

La menuiserie VEKA REcycle ORAÉ® affiche ainsi un poids carbone de seulement 42 kg CO₂e/m², tout en conservant les avantages reconnus du PVC en matière de durabilité, d’entretien, de design et de performances énergétiques.

Une démarche d’économie circulaire structurante pour la filière fenêtre

Au-delà de l’innovation produit, le Trophée OR ACTES 2026 récompense une démarche collective impliquant l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de la fenêtre PVC.

VEKA REcycle ORAÉ® repose sur une collaboration étroite entre VEKA, Saint-Gobain Glass France, VEKA Recyclage et les fabricants partenaires engagés dans le déploiement de cette solution bas carbone.

La chaîne de valeur est intégralement réalisée en France, depuis la collecte et le recyclage des anciennes fenêtres PVC et du verre plat jusqu’à la fabrication des profilés, vitrages et menuiseries. Cette organisation garantit la traçabilité des matières recyclées, la cohérence des données environnementales et une capacité industrielle adaptée aux besoins croissants du marché de la construction durable.

Une reconnaissance qui conforte les objectifs du bâtiment bas carbone

Cette distinction vient saluer plusieurs années d’engagement de VEKA France et de ses partenaires en faveur du recyclage des fenêtres PVC et de l’écoconception des menuiseries.

Elle valorise également les dix-sept fabricants déjà engagés dans la démarche VEKA REcycle ORAÉ® et démontre la pertinence d’un modèle collaboratif pour accélérer la transition environnementale du secteur du bâtiment.

« VEKA France entend poursuivre le développement de VEKA REcycle ORAÉ® afin d’accompagner l’ensemble de la filière française vers des solutions toujours plus performantes, s’inscrivant dans une logique d’amélioration continue répondant aux objectifs du bâtiment bas carbone et de la REP PMCB », conclut Sylvain Grandviennot, Responsable Démarche Environnementale Clients chez VEKA France.

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