Placo® : plâtres de construction Lutèce® et de décoration Molda®

Matériau historique du bâtiment, le plâtre reste incontournable dans les travaux de construction, de rénovation et de décoration intérieure. Ses propriétés, sa polyvalence et sa capacité à offrir des finitions soignées lui permettent de répondre à de nombreuses applications : rebouchage, montage de murs, enduits, réalisation de plafonds ou création d’éléments décoratifs.

Forte de plus de 80 ans d’expertise, Placo® propose deux gammes complémentaires : Lutèce®, dédiée aux plâtres de construction, et Molda®, destinée aux travaux de décoration et aux ouvrages en staff. Les produits se déclinent selon les modes d’application, les temps de prise et les niveaux de finition recherchés.

Plâtrerie : préserver les savoir-faire traditionnels

La mise en œuvre du plâtre nécessite une bonne maîtrise des gestes professionnels et des temps de prise. Dans un contexte où le métier de plâtrier se raréfie, la transmission de ces compétences constitue un enjeu pour la filière du bâtiment.

Placo® contribue à la préservation de ce savoir-faire à travers le développement de ses produits, l’accompagnement des entreprises, notamment via le Club entreprises Placo®, et son partenariat avec le musée du Plâtre depuis une dizaine d’années. La Fondation Placoplatre soutient également des projets valorisant le gypse et le plâtre en France.

Gamme Lutèce® : 12 plâtres de construction adaptés aux chantiers

Fabriquée sur le site Placo® de Vaujours, la gamme Lutèce® comprend 12 références destinées aux travaux de plâtrerie, des interventions courantes aux applications les plus techniques. Elle propose des solutions adaptées à la rénovation, aux ouvrages patrimoniaux et aux chantiers neufs, avec une mise en œuvre manuelle ou mécanisée.

Plâtres traditionnels : rebouchage, scellement et montage de murs

Les plâtres traditionnels Lutèce® répondent à différents besoins sur chantier. Les références Lutèce® Bleu et Lutèce® Rouge sont notamment préconisées pour le montage de murs en plâtre. Leurs temps de prise distincts permettent aux artisans d’adapter leur organisation et leur rythme de travail.

Pour les interventions rapides, le Lutèce® Express offre un temps de prise d’environ 15 minutes. Il convient notamment au scellement des boîtiers électriques. Le Lutèce® Multic est, quant à lui, destiné aux travaux courants de rebouchage.

Plâtres allégés : une mise en œuvre facilitée et des finitions soignées

Les plâtres allégés Lutèce® facilitent l’application et permettent d’obtenir une finition monocouche sur les murs et les plafonds.

Pour les applications mécanisées, Placo® propose les références Lutèce® 33 X PLUS et Lutèce® 33 XPERT, deux générations de plâtres projetés à la machine.

La gamme comprend également des plâtres allégés pour une application manuelle. Le Lutèce® 2000 L affiche un temps de prise de deux heures, tandis que le Lutèce® 2000 C permet une prise plus rapide, en environ 1 h 15.

Gamme Molda® : des plâtres de décoration pour les ouvrages en staff

Fabriquée sur le site Placo® de Cormeilles-en-Parisis, la gamme Molda® compte huit références, dont Molda® 3 Normal, Molda® Dur, Molda® Duo, Molda® Super, Molda® System S et Molda® Staff+.

Grâce à la finesse de son grain et à sa blancheur, cette gamme est destinée à la réalisation de moulages en staff et d'éléments décoratifs. Elle permet notamment de concevoir des rosaces, des corniches, des moulures et des éléments architecturaux sur mesure.

Ces solutions répondent aussi bien aux besoins de restauration des décors patrimoniaux qu'aux projets contemporains intégrant des formes complexes et des finitions personnalisées.

Fondation Cartier : le plâtre Lutèce® au service des performances acoustiques

À Paris, la Fondation Cartier pour l'art contemporain, imaginée par les Ateliers Jean Nouvel, illustre les possibilités d'utilisation des solutions Lutèce® dans un projet architectural exigeant.

Développé autour d'un dispositif de dix plateformes mobiles superposées, le projet devait répondre à des contraintes importantes en matière d'acoustique, de stabilité et de qualité de finition. Le lot plâtrerie, confié à l'entreprise Île-de-France Plâtrerie, a nécessité la mise au point d'une solution spécifique avec les équipes techniques de Placo®.

Pour respecter les exigences acoustiques du projet, la solution retenue associe des plaques Placoplatre® BA 18S à un enduit Lutèce® 2000 L de 25 mm d'épaisseur, appliqué après un primaire Lutèce® Contact Plus. Le complexe répond ainsi aux objectifs de masse surfacique des parements, supérieure à 14,9 kg/m², et de finition.

La mise en œuvre du plâtre sur plaques a nécessité une exécution précise et une bonne maîtrise des techniques de plâtrerie. Ce chantier illustre l'adaptation des produits Lutèce® à des ouvrages présentant des contraintes techniques et architecturales particulières.

Hôtel Restaurant Spa Julien : des plafonds décoratifs et des formes courbes

À Fouday, dans le Bas-Rhin, l'Hôtel Restaurant Spa Julien, établissement cinq étoiles, a fait l'objet d'une restructuration et d'une extension portant sur près de 2 000 m². Le projet comprend notamment la rénovation du restaurant gastronomique, la création de nouvelles cuisines et de bureaux, ainsi que l'aménagement d'un espace spa.

Les travaux de plâtrerie, réalisés par l'entreprise STENGER, ont porté sur les plafonds décoratifs et les doublages intérieurs. Environ 720 m² de plafonds ont été mis en œuvre, avec des gorges d'éclairage indirect, des boîtes à rideaux et de nombreuses formes courbes.

Les plafonds du restaurant associent des plaques de plâtre Placoplatre® BA13 à des éléments décoratifs en Molda® Staff, façonnés en atelier. Pour les doublages courbes, le plâtre Lutèce® 33 XPERT a été utilisé sur une ossature composée de fourrures F530, afin d'assurer la continuité des surfaces.

La réalisation a nécessité une implantation précise des structures, un réglage rigoureux des niveaux de plafond et une coordination étroite entre les différents corps d'état. Les éléments en staff, renforcés à la filasse, ont également demandé un travail de préparation spécifique et une maîtrise des techniques traditionnelles.

Ce chantier met en évidence la complémentarité des solutions de construction et de décoration de Placo® pour réaliser des aménagements intérieurs aux formes complexes et aux finitions soignées.

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