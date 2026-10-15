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Data Centre World Paris 2026 : DUCO présente ses solutions pour les data centres

Communiqué
Publié le 15 octobre 2026
Lors de Data Centre World Paris 2026, DUCO dévoile son expertise en façades techniques pour les data centres et répond aux enjeux de ventilation et d’acoustique.
Data Centre World Paris 2026 : DUCO présente ses solutions pour les data centres - Batiweb

Une expertise reconnue dans les data centres européens

Les solutions DUCO sont aujourd'hui mises en œuvre sur de nombreux projets de data centres à travers l'Europe, témoignant de l'expertise reconnue de l'entreprise dans ce secteur exigeant. Ses équipes accompagnent architectes, bureaux d'études, entreprises de façade et opérateurs dès la phase de conception afin de développer des solutions adaptées aux contraintes propres à chaque projet.

Lors du salon, DUCO mettra en avant ses solutions de bardages à ventelles et de grilles de ventilation destinées aux équipements techniques tels que les groupes électrogènes et les centrales de traitement d'air, ainsi que son accompagnement des concepteurs dans le développement de façades techniques performantes conciliant exigences aérauliques, acoustiques, sécuritaires et architecturales.

Un enjeu croissant : l'acceptabilité des data centres

L'intégration des data centres dans leur environnement est devenue un sujet majeur. Bruit des équipements techniques, impact visuel des installations et acceptabilité locale sont désormais des enjeux clés pour les concepteurs et exploitants.

Pour y répondre, DUCO développe des solutions de ventelles acoustiques, de bardages ventilés et d'habillages techniques permettant de préserver les performances aérauliques tout en réduisant les nuisances sonores et l'impact visuel des équipements.

Une approche globale du bâtiment

Au-delà des zones techniques, DUCO propose également des solutions de protection solaire extérieure et de night-cooling pour les espaces tertiaires associés aux data centres, contribuant au confort des occupants et à la performance énergétique des bâtiments.

« Les data centres doivent aujourd'hui répondre à des exigences croissantes en matière de performance, d'acoustique et d'intégration environnementale. Notre rôle est d'accompagner les concepteurs avec des solutions adaptées à chaque projet, conciliant contraintes techniques, architecturales et locales afin de favoriser une meilleure acceptabilité des projets », déclare François Laurent, Responsable des Ventes France (BU Façade) chez DUCO.

Retrouvez DUCO à Data Centre World Paris 2026
18 & 19 novembre 2026
Paris Expo Porte de Versailles / Stand M127 - Hall 5

 

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