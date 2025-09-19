ConnexionS'abonner
Planibel Dark Grey : la signature d'un style architectural audacieux

Communiqué
Publié le 19 septembre 2025
Le Planibel Dark Grey redéfinit le design en lui apportant une touche de mystère, une profondeur et une élégance contemporaine.
Le Planibel Dark Grey : plus qu’un verre, une matière pour concevoir l'espace

Si vous recherchez le matériau singulier, celui qui confère caractère et identité forte à un projet, le Planibel Dark Grey est notre réponse : un verre teinté dans la masse dont l’intensité de la couleur varie en fonction de son épaisseur. 

Obtenue par l'ajout d'oxydes métalliques lors de sa fabrication, la couleur du Planibel Dark Grey confère aux mobiliers, cloisons, portes et autres applications un raffinement hors du commun. Avec une transmission lumineuse de seulement 7 % en forte épaisseur, ce verre est moins un passeur de lumière qu'un sculpteur de reflets. Il apporte une dimension sophistiquée tant aux façades qu'aux aménagements intérieurs. L'intensité de sa teinte, qui s'affirme avec l'épaisseur (disponible en 4, 6, 8 et 10 mm), permet de moduler sa transparence. 

La liberté de créer, sans compromis techniques

Son esthétique particulière s'allie à une belle polyvalence. Ce verre float coloré de haute qualité se prête à toutes les transformations : il peut être trempé thermiquement pour une plus grande résistance mécanique (utilisation en vitrages de façades, plans de travail en verre, tables, portes, parois de douche, etc.), assemblé en verre feuilleté (garde-corps, dalles de sol), bombé ou encore assemblé en vitrage isolant. Cette flexibilité ouvre un large éventail de possibilités :

En façade : Il assure une protection solaire efficace et peut être combiné à des couches à contrôle solaire pour allier design audacieux et performance énergétique.

En intérieur : Il se transforme en cloisons de bureaux, en étagères, portes, plans de travail, tables, meubles en verre, pare-douche, portes coulissantes, etc.

Durable et certifié Cradle to Cradle® au niveau bronze, le Planibel Dark Grey s'intègre parfaitement dans les projets architecturaux soucieux de leur empreinte environnementale, sans faire de compromis sur l'audace créative. Il n'est plus seulement un matériau, mais la promesse d'une signature architecturale unique.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

