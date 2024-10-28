PRB lance sa brochure HISTORIA : support de référence pour préserver et valoriser le bâti ancien
Conjuguer l’art de la chaux, le respect du patrimoine et l’innovation
Le patrimoine architectural exige une attention particulière, ainsi qu’un profond respect des traditions et des caractéristiques spécifiques de chaque ouvrage. À travers sa gamme HISTORIA (Maîtrise, Art & Tradition), PRB s’est donné pour ambition de faciliter l’ensemble des travaux de rénovation et de restauration.
La brochure met en avant les vertus exceptionnelles de la chaux (aérienne et hydraulique naturelle), un matériau millénaire indispensable pour assurer la souplesse, la résistance, la respirabilité et l’assainissement des maçonneries anciennes sensibles.
Elle souligne également l’importance capitale des sables sélectionnés, notamment le sable de qualité exceptionnelle issu du gisement de la Boissière des Landes (85), dont la forme ronde des grains garantit la durabilité et la beauté des finitions traditionnelles.
Un outil opérationnel majeur : les « Fiches Solutions »
Plus qu’un simple catalogue, cette brochure a été pensée comme un véritable outil d’accompagnement sur le chantier pour les architectes et les compagnons maçons.
Elle intègre un ensemble complet de fiches solutions détaillées étape par étape, couvrant une grande diversité de problématiques techniques :
- La rénovation des façades : par enduit traditionnel à la chaux (PRB BELLE ÉPOQUE) ou par enduit monocouche allégé et microfibré (PRB FINICHAUX).
- Le travail de la pierre et de la brique : avec des fiches dédiées au rejointoiement (PRB JOINT BM), à la rénovation d’enduits à pierres vues ou à la réparation minutieuse des pierres de taille (PRB RÉPAR PIERRE).
- Les techniques spécifiques du patrimoine : de l’enduisage sur mur en pisé, en passant par la réalisation de mortiers chanvre-chaux, jusqu’au traitement des maçonneries humides ou salpêtrées.
- Les finitions et l’embellissement : la mise en valeur des textures (finitions grattées, talochées, lissées à la truelle) et l’application de badigeons traditionnels à base de chaux aérienne (PRB BADIRÉNO).
L’engagement environnemental, partie intégrante de la restauration
Fidèle à sa démarche d’innovation, PRB met également en lumière dans ce guide ses solutions de dernière génération à empreinte carbone réduite (engagements Néo Terra).
Les professionnels y découvriront notamment des solutions sans ciment comme le PRB MORTIER BTC M5 R&D (idéal pour la pierre naturelle et la terre crue) ou le PRB MORTIER DE RÉPARATION R3 R&D dédié aux bétons anciens, prouvant que la préservation du passé peut parfaitement s’inscrire dans les exigences environnementales d’aujourd’hui et de demain.
La brochure PRB HISTORIA : Préserver et valoriser le bâti ancien est dès à présent disponible en version imprimée et téléchargeable gratuitement sur le site officiel de l’entreprise : prb.fr.
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