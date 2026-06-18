Le Parthénon retrouve sa façade ouest sans échafaudages après une longue restauration menée sur l’Acropole d’Athènes. Le monument grec fait l'objet d'un vaste programme de rénovation depuis les années 70.

«Aujourd'hui, nous contemplons le fronton ouest du Parthénon tel que nous ne l'avons pas vu depuis deux siècles», s’est réjouie la ministre de la Culture grecque, Linda Mendoni, alors que les échafaudages ont été démontés de ce trésor national.

Cela marque la fin des travaux remontant au XIXème siècle. C’est surtout depuis 1975 que ce monument surplombant la capitale grecque et les constructions alentour (les Propylées, le temple d’Athéna Nikè et l’Érechthéion) font l’objet de vastes programmes de rénovation.

La façade ouest renforcée

Géré par le Service de restauration de l’Acropole (YSMA), le projet comprenait la réfection de la façade ouest, impactée par d’anciennes interventions, des fractures du marbre et la pollution. D’après les sources ministérielles, archéologues, ingénieurs et artisans ont combiné à la fois des fragments antiques conservés et du marbre neuf pour restaurer ce monument vieux de 2 500 ans.

Déjà fin septembre dernier, les habitants et badauds à Athènes pouvaient contempler l’édifice débarrassé des structures métalliques. Mais ce retrait n’était que temporaire, car des travaux devaient se poursuivre en novembre.

La ministre de la Culture grecque avait à l’époque projeté le démantèlement complet des échafaudages d’ici printemps/été 2026. La promesse semble tenue et « le spectacle est véritablement saisissant », a salué la ministre.

« Pour la première fois depuis environ 220 ans, le côté ouest du Parthénon est présenté par le ministère de la Culture dans sa forme la plus complète possible», mentionne-t-elle également. Et ce malgré bien la présence de répliques des sculptures.

Que deviennent les statues d'origine du Parthénon ?

Car la moitié des statues d’origine ont été enlevées au XIXème siècle, sur ordre de Lord Elgin, à l’époque ambassadeur britannique auprès de l'Empire ottoman, et qui les a vendues au British Museum. Le musée londonien et les autorités grecques négocient depuis longtemps un terrain d’entente, afin d’exposer les marbres à Athènes.

Des fragments de sculptures du Parthénon sont répartis en Europe,entre le musée du Louvre à Paris, Copenhague, Munich, Vienne et Würzburg.