La gamme EXPERT PRB s'élargit et se positionne sur le segment des adjuvants

EXPERT, l’excellence PRB en chimie du bâtiment

Acteur majeur du bâtiment depuis plus de 50 ans, PRB a récemment développé sa gamme EXPERT visant à mettre en avant ses solutions pour l’entretien optimal des surfaces. Avec son nouvel axe adjuvantation, la gamme EXPERT permet à PRB de renforcer sa position sur le marché de la chimie du bâtiment. Focus sur les deux piliers de la gamme EXPERT.

L’entretien optimal des surfaces : une triple synergie pour pérenniser les ouvrages

L’entretien des surfaces est une étape cruciale pour garantir la longévité esthétique et structurelle des supports. PRB EXPERT décline une approche méthodique et globale articulée autour de 3 segments parfaitement complémentaires :

Nettoyage : Des produits formulés pour décrasser les supports et leur redonner leur aspect originel, tout en respectant la nature des matériaux.

: Des produits formulés pour décrasser les supports et leur redonner leur aspect originel, tout en respectant la nature des matériaux. Traitement : Des solutions curatives et préventives pour éliminer les micro-organismes en profondeur et prévenir de leur réapparition.

: Des solutions curatives et préventives pour éliminer les micro-organismes en profondeur et prévenir de leur réapparition. Protection : Des produits hydrofuges de haute technologie qui créent une barrière invisible contre les agressions climatiques, la pollution et les salissures, tout en conservant la respirabilité du support.

Grâce à cette trilogie « Nettoyer – Traiter – Protéger », PRB EXPERT offre aux professionnels du bâtiment des réponses sur mesure pour valoriser et protéger durablement tous types de façades, sols et toitures.

Adjuvantation : Booster les performances des enduits, mortiers et bétons

Parce que chaque chantier présente ses propres contraintes climatiques, techniques ou temporelles, la gamme d'adjuvants PRB EXPERT apporte de la flexibilité et de la haute performance sur le terrain.

Véritable concentré de technologie, la gamme adjuvantation permet, en fonction des produits, de :

Optimiser la mise en œuvre : Amélioration de la maniabilité, réglage du temps de prise et meilleure adhérence sur tous supports.

: Amélioration de la maniabilité, réglage du temps de prise et meilleure adhérence sur tous supports. Renforcer la durabilité et les résistances mécaniques : Augmentation de la fluidité, amélioration de la résistance aux fissurations, renfort de l’imperméabilisation.

: Augmentation de la fluidité, amélioration de la résistance aux fissurations, renfort de l’imperméabilisation. Sécuriser les chantiers complexes : Permettre des applications dans des conditions spécifiques (froid, humidité, support irrégulier, etc.) tout en garantissant un résultat impeccable.

Retrouvez les produits suivants dans la branche EXPERT Adjuvantation : accélérateur de prise pour enduit & mortier, accélérateur de séchage pour peinture & RPE, latex.

Une position renforcée sur le marché de la chimie du bâtiment

À travers ces deux branches stratégiques, la gamme EXPERT PRB démontre l’étendue du savoir-faire du fabricant en matière de chimie du bâtiment.

En s'appuyant sur des formulations de pointe et une compréhension fine des problématiques de terrain, PRB confirme son rôle d’acteur incontournable et référent sur le marché des solutions constructives et d'entretien.

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