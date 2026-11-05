PRB lance une nouvelle génération de peintures à impact environnemental réduit

PRB poursuit ses efforts en matière d'innovation et de réduction de l'impact environnemental de ses produits. Le fabricant vendéen, membre du groupe Holcim, annonce le lancement d'une nouvelle génération de revêtements de façade intégrant des matières premières recyclées dans leur formulation.

Cette gamme se compose de quatre références : trois peintures et un enduit organique structuré. Selon les produits, la part de matières premières recyclées atteint 15 à 35 %. Une évolution de formulation que l'industriel entend associer au maintien des performances attendues sur les chantiers, notamment en matière de pouvoir couvrant, de résistance à l'encrassement, de durabilité et de facilité d'application.

Quatre solutions pour les travaux de façade

La nouvelle gamme comprend trois peintures destinées à différents usages, du traitement des façades dégradées aux travaux de finition.

PRB COLOR SILORÉNOV est une peinture souple et garnissante, enrichie en siloxane, destinée à la rénovation des façades faïencées ou microfissurées. Classée D3/I1, elle intègre 15 % de matières premières recyclées. Sa formulation vise notamment à masquer les imperfections et à apporter une finition ultra mate. Elle bénéficie également d'un effet perlant destiné à préserver l'aspect des façades dans le temps. Elle est commercialisée en seaux de 6 et 17 kg.

PRB COLOR SILOTECH s'adresse aussi bien aux travaux de construction neuve qu'à la rénovation. Cette peinture acrylique mate, additivée siloxane, permet de traiter le faïençage (classe D3) ou de réaliser des travaux de décoration de façade (classe D2). Elle contient 15 % de matières premières recyclées et mise sur son pouvoir couvrant et opacifiant, ainsi que sur son aspect mat minéral. Elle est proposée en seaux de 17 kg.

PRB ZURIA PREMIUM complète cette offre avec une peinture acrylique ultra blanche additivée siloxane. Formulée avec 15 % de matières premières recyclées, elle se caractérise par une finition ultra mate et un blanc lumineux. Son pouvoir couvrant et opacifiant ainsi que son effet perlant contribuent à la durabilité de l'aspect des surfaces traitées. Le produit est conditionné en seaux de 20 kg.

Enfin, PRB RÉVOSIX M est un revêtement plastique épais (RPE) structuré et fibré, qui affiche la proportion la plus élevée de matières premières recyclées de la gamme, avec 35 %. Destiné aux finitions décoratives des façades, cet enduit organique met en avant sa résistance à l'encrassement et sa facilité d'application. Sa formulation fibrée vise également à renforcer le film de surface. Il est commercialisé en seaux de 25 kg.

Une commercialisation prévue en janvier 2027

Présentée dès l'hiver 2026, cette nouvelle génération de revêtements sera disponible sur l'ensemble du territoire français à partir de janvier 2027. PRB prévoit une distribution par l'intermédiaire de son réseau habituel de négoces partenaires et de distributeurs spécialisés.

L'industriel indique également avoir anticipé la production et le stockage afin de répondre aux besoins des chantiers dès le lancement de la gamme. Un dispositif d'animation commerciale et de communication accompagnera son déploiement en amont de la saison d'application du printemps 2027.

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