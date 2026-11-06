Biofib toiture : un isolant biosourcé pour une isolation thermique durable

Isolant thermique biosourcé composé de fibres de chanvre cultivé en France et de textiles recyclés, Biofib toiture apporte une réponse concrète aux enjeux de performance énergétique, de confort d’été – d’hiver et de décarbonation du bâtiment.

Une innovation ciblée pour le principal poste de déperdition énergétique de l’habitat

À l’origine de 30 % des pertes thermiques d’un logement, la toiture représente le premier levier d’amélioration de la performance énergétique de l’habitat. Pour répondre à cet enjeu prioritaire, Biofib a développé un isolant thermique biosourcé dédié à l’isolation des rampants (les pentes intérieures du toit).

Biofib toiture se distingue par son efficacité thermique. Il contribue à améliorer durablement le confort des occupants en limitant les surchauffes estivales et en réduisant les pertes de chaleur en hiver.

Biofib toiture a été nominé aux Innovations Awards 2026 de Paris Builders Show, dans la catégorie Gros oeuvre, structure et enveloppe.

« Avec Biofib toiture, nous apportons une réponse concrète aux contraintes des chantiers avec une solution pensée pour les artisans et le confort de l’habitat. Notre démarche d’innovation repose sur une approche globale à base de chanvre : c’est un isolant performant, pratique à mettre en oeuvre et à faible impact environnemental. Il répond ainsi pleinement aux attentes croissantes en matière de rénovations énergétiques et de construction durable. » Vincent Hannecart, Directeur Général de Cavac Biomatériaux

Un confort de pose garanti

Une tenue mécanique élevée en pose inclinée.

Une mise en oeuvre simplifiée et plus rapide grâce à une densité optimisée et une grande adaptabilité aux contraintes techniques du bâti existant

Un produit qui figure parmi les plus légers de la catégorie des isolants biosourcés pour la toiture.

Une maîtrise des coûts grâce aux gains de productivité (propreté, confort, sécurité).

Conditionné sous forme de panneau, Biofib toiture est disponible en quatre épaisseurs : 80 mm, 100 mm, 145 mm et 200 mm.

Certifié et conforme aux exigences réglementaires en vigueur, Biofib toiture offre des performances adaptées aux besoins de l’habitat individuel et collectif et se démarque par :

une réduction efficace des déperditions thermiques grâce à une conductivité thermique de 0,040 W/m-K (norme NF EN 12667).

un confort d’été et d’hiver optimisé grâce à une capacité thermique massique de 1 800 J / kg.K qui permet de ralentir les pics de chaleur sous toiture.

sa stabilité et sa durabilité grâce à une densité optimisée.

un confort hygrothermique renforcé.

sa contribution à la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments et à un habitat sain, sans composé organique volatil (COV).

Une réponse concrète aux contraintes des chantiers, notamment en rénovation

L’isolation des rampants est une opération physique et technique.

Pour accompagner les artisans et améliorer significativement les conditions de pose, Biofib a conçu un produit léger particulièrement adapté aux configurations irrégulières fréquentes en rénovation (variations d’entraxes et d’épaisseurs de chevrons). Sa flexibilité combinée à son excellente tenue mécanique permet une intégration facile et précise, sans compromettre la continuité de l’isolation, limitant ainsi tout risque de pont thermique.

Facile à découper, non irritant et sans émission de poussières, Biofib toiture réduit concrètement la pénibilité sur chantier.

« J’ai pu tester Biofib toiture sur un chantier d’isolation de rampants. C’est un produit qui est très léger et facile à manipuler, surtout dans les espaces les plus réduits. C’est aussi un isolant qui change la donne car il dégage très peu de poussière à la découpe. Dès qu’il est posé, on sent la fraîcheur s’installer. » Nicolas Bayo, Chef de chantier au sein d’Artiplac, artisan spécialiste des travaux de plaquisterie et d’isolation à Nantes.

Le chanvre, une plante d'exception pour la biodiversité comme pour l'isolation

Depuis 2009, Biofib contribue à la réintroduction de la culture du chanvre en France et développe une filière unique pour créer des liens durables entre agriculteurs et artisans.

Les vertus de cette plante sont nombreuses : sa croissance est rapide et peu gourmande en eau. Elle capte jusqu’à 15 tonnes de CO 2 par hectare chaque année (autant qu’un hectare de forêt sur une période de 10 ans). Grâce à sa racine pivotante, elle aère les sols, améliore leur structure, contribue à leur régénération et facilite l’implantation des cultures suivantes en améliorant leur rendement (6 quintaux par hectare sur le blé d’hiver).

Les isolants naturels de Biofib isolation répondent à tous les besoins, en neuf comme en rénovation et apportent une réponse concrète aux enjeux de performances thermique et acoustique et de confort d’été - d’hiver.

Grâce à ses fibres hydrophiles, le chanvre est un hygrorégulateur naturel qui assure une excellente gestion de l’humidité à l’intérieur de la maison et une sensation de confort en été comme en hiver.

Sa texture fibreuse offre naturellement de bonnes performances acoustiques, en piégeant et en amortissant le bruit.

Doux au toucher, non allergène et non irritant, il garantit un véritable confort de pose.

« Avec le lancement de Biofib toiture, Biofib isolation propose désormais une offre complète biosourcée à base de chanvre pour la toiture. En l’associant à Jetfib duo, isolant en vrac à souffler pour les combles perdus, les artisans disposent désormais d’une gamme performante, durable, agréable à poser et adaptée à toutes les configurations de chantier. » Jules Delsalle, Responsable technique produit chez Biofib isolation

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