Profils Systèmes renouvelle ses certifications ISO et accélère sa démarche RSE

Quatre certifications ISO renouvelées pour Profils Systèmes

Profils Systèmes poursuit sa stratégie d'amélioration continue en matière de qualité, d'environnement et de performance industrielle. À l'issue d'un audit réalisé durant l'été 2026 par AFNOR Certification sur son site de Baillargues (34), le gammiste et extrudeur français de profilés aluminium a obtenu le renouvellement de ses quatre certifications ISO.

Ces certifications couvrent plusieurs domaines essentiels à son activité :

ISO 9001 : management de la qualité et amélioration continue des processus.

: management de la qualité et amélioration continue des processus. ISO 14001 : management environnemental et maîtrise des impacts de l'activité industrielle.

: management environnemental et maîtrise des impacts de l'activité industrielle. ISO 45001 : santé et sécurité au travail.

: santé et sécurité au travail. ISO 50001 : management de l'énergie et optimisation des consommations énergétiques.

Ce renouvellement intervient dans un contexte où les industriels du bâtiment sont amenés à renforcer leurs démarches de responsabilité sociétale et environnementale.

À l'échelle du groupe Corialis, auquel appartient Profils Systèmes, ces engagements se traduisent également par l'obtention, pour la deuxième année consécutive, de la médaille Platinum EcoVadis.

Avec un score de 90/100, en progression sur un an, le groupe figure parmi les 1 % d'entreprises les mieux évaluées par EcoVadis. Les labels Cradle to Cradle et Alu+C viennent compléter les reconnaissances obtenues dans le cadre de sa démarche environnementale.

Une production de profilés aluminium tournée vers la performance énergétique

La réduction de l'empreinte environnementale constitue l'un des axes de développement du site industriel de Profils Systèmes à Baillargues.

L'entreprise indique fonctionner exclusivement avec de l'électricité issue de sources renouvelables. Elle dispose notamment de 18 000 m² de panneaux photovoltaïques, qui permettent de couvrir près de la moitié de ses besoins énergétiques, selon les données communiquées par le fabricant.

Cette production d'énergie renouvelable s'accompagne d'actions visant à mieux maîtriser les consommations, optimiser les ressources et améliorer le tri des déchets industriels.

Ces mesures s'inscrivent dans la continuité des exigences des normes ISO 14001 et ISO 50001, respectivement consacrées au management environnemental et à la performance énergétique.

Recyclage de l'aluminium : un nouveau compacteur pour valoriser 50 tonnes de copeaux par an

Parmi les dernières initiatives industrielles engagées par Profils Systèmes figure l'installation d'un nouveau compacteur de copeaux d'aluminium sur son site de Baillargues.

Mis en service le 1er septembre 2026, cet équipement représente un investissement de près de 100 000 euros. Il vise à optimiser le traitement et le recyclage des résidus générés par les deux lignes d'extrusion de l'entreprise.

Jusqu'à présent, les copeaux d'aluminium étaient collectés dans des big bags avant leur évacuation. Désormais, ils sont compactés directement en sortie de ligne de production, avant d'être orientés vers une filière de recyclage.

Entièrement automatisée, l'installation affiche une capacité de traitement de 500 kg par jour.

À terme, elle doit permettre de traiter environ 50 tonnes de copeaux d'aluminium par an, tout en réduisant de 90 % le volume occupé par ces déchets.

Au-delà de la valorisation des matières, cette solution présente plusieurs avantages opérationnels : optimisation des espaces de stockage, réduction des manutentions, limitation des transports et diminution de l'utilisation de consommables.

« Ce compacteur constitue un exemple concret de la façon dont nous traduisons nos engagements environnementaux en actions opérationnelles », explique Vincent Chabert, technicien Hygiène, Sécurité, Environnement & Énergie chez Profils Systèmes.

Selon lui, cette installation contribue à améliorer simultanément la performance environnementale, l'efficacité logistique et l'utilisation des ressources.

Le nouveau compacteur vient compléter les équipements déjà présents sur le site pour le traitement des cartons et des plastiques.

Biodiversité et gestion des déchets : des initiatives sur le site de Baillargues

En parallèle de ses investissements industriels, Profils Systèmes développe plusieurs actions en faveur de la biodiversité et de la sensibilisation environnementale de ses collaborateurs.

Deux ruches ont notamment été installées sur le site de Baillargues, en partenariat avec le Domaine apicole Clos des Sentinelles.

Elles accueillent près de 100 000 abeilles et permettent de produire entre 20 et 30 kg de miel par an.

Des visites organisées plusieurs fois dans l'année permettent aux salariés de mieux comprendre le rôle des pollinisateurs dans les écosystèmes et les enjeux liés à leur préservation.

L'entreprise mobilise également ses équipes autour d'opérations de collecte des déchets.

Le 18 juin 2026, une deuxième édition de plogging, activité associant marche ou course à pied et ramassage de déchets, a été organisée à proximité des bâtiments industriels et logistiques.

Cette opération a permis de collecter une quinzaine de sacs de déchets, ensuite triés et acheminés vers un centre de valorisation.

L'événement, organisé avec le soutien matériel de Montpellier Méditerranée Métropole, faisait suite à une première édition menée dans le parc d'activités de Massane.

Santé et sécurité au travail : des actions de prévention renforcées

La démarche RSE de Profils Systèmes concerne également la santé, la sécurité et le bien-être de ses collaborateurs.

Depuis le 26 février 2026, un ostéopathe intervient une journée par mois dans les locaux de l'entreprise. Des consultations individuelles de 30 minutes sont proposées aux salariés, dans une démarche de prévention des troubles musculosquelettiques et d'amélioration du confort au travail.

La prévention des risques professionnels fait également l'objet d'actions spécifiques.

Le 31 mars 2026, près de 40 salariés ont participé à une journée de sensibilisation aux risques liés au bruit, organisée en partenariat avec l'AIPALS – Prévention et Santé Travail Montpellier.

Un escape game pédagogique a notamment permis d'aborder les enjeux de protection de l'audition dans un environnement professionnel.

Une semaine de formation a par ailleurs été consacrée à la prévention du harcèlement et des violences sexuelles et sexistes (HVSS). L'objectif était de sensibiliser les collaborateurs à l'identification des situations à risque et aux comportements à adopter.

Une stratégie RSE intégrée au fonctionnement industriel

À travers le renouvellement de ses certifications ISO, ses investissements dans le recyclage de l'aluminium et ses initiatives sociales et environnementales, Profils Systèmes entend inscrire sa démarche RSE dans le fonctionnement quotidien de son activité industrielle.

Pour Aymeric Reinert, directeur général de Profils Systèmes, ces résultats reposent notamment sur l'implication des équipes et sur une logique d'amélioration continue.

« Le renouvellement de nos certifications ISO atteste de la rigueur de nos pratiques et de notre volonté de progresser dans tous les domaines couverts par ces référentiels », souligne-t-il.

L'entreprise entend ainsi poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité de ses processus, limiter son impact environnemental, maîtriser ses consommations énergétiques et renforcer la prévention des risques professionnels.

Dans un secteur de la construction confronté aux enjeux de décarbonation et d'économie circulaire, ces différentes actions illustrent la place croissante de la gestion des ressources et de la performance environnementale dans l'industrie de l'aluminium.

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