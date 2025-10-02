Filière REP PMCB : réemploi, réparation et recyclage des matériaux de construction

Depuis 2023, la REP PMCB structure la collecte, le tri et le recyclage des déchets du bâtiment pour favoriser réemploi et économie circulaire.

Une filière devenue incontournable pour le bâtiment

Chaque année, le bâtiment génère plus de 46 millions de tonnes de déchets en France, soit le premier gisement de déchets du pays.

Pour réduire l’impact environnemental du secteur, la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) a instauré en 2023 une filière de Responsabilité Élargie du Producteur (REP) dédiée aux Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB).

Concrètement, les fabricants et distributeurs financent via une éco-contribution la collecte, le tri et la valorisation des déchets. Objectif : développer le réemploi, favoriser le recyclage et limiter l’enfouissement.

Qu’est-ce que la REP PMCB ?

La filière couvre l’ensemble des matériaux utilisés sur les chantiers :

inertes : béton, briques, tuiles, verre, carrelage,

non dangereux non inertes : bois, plâtre, plastiques, isolants, métaux,

dangereux : certains produits spécifiques (hors amiante, gérée par d’autres filières).

Chaque acteur metteur sur le marché doit déclarer ses volumes et contribuer financièrement. En échange, les entreprises du bâtiment disposent de points de reprise gratuits et de solutions de valorisation fiables.

Les éco-organismes agréés

Plusieurs structures ont été agréées par l’État pour organiser la filière :

Valobat : multi-matériaux.

Ecomaison : bois, ameublement et matériaux élargis au BTP.

Valdelia : réemploi et recyclage des produits professionnels.

Écominéro : déchets minéraux inertes.

Leur mission : déployer un réseau de collecte, assurer la traçabilité des déchets et soutenir les solutions de réemploi.

Comment ça fonctionne sur le terrain ?

Pour les artisans et entreprises

Dépôt gratuit dans les points de collecte agréés.

Tri obligatoire par catégories de déchets.

Remise d’un bordereau de dépôt pour assurer la traçabilité.

Pour les distributeurs et négoces

Obligation de reprise “1 pour 1” (retour gratuit d’un produit usagé lors de l’achat d’un produit neuf équivalent).

Mise en place progressive d’espaces de collecte en magasin.

Pour les industriels

Contribution via l’éco-contribution, reversée aux éco-organismes.

Obligation d’adhérer à un organisme agréé sous peine de sanctions.

Réemploi, réparation, recyclage : un levier d’économie circulaire

La REP PMCB ne se limite pas au traitement des déchets. Elle vise à allonger la durée de vie des matériaux.

Réemploi : plateformes spécialisées (Cycle Up, Backacia…) ou initiatives locales de réutilisation du bois, des menuiseries ou du plâtre.

: plateformes spécialisées (Cycle Up, Backacia…) ou initiatives locales de réutilisation du bois, des menuiseries ou du plâtre. Réparation : ateliers pour prolonger l’usage de certains équipements.

: ateliers pour prolonger l’usage de certains équipements. Recyclage : béton concassé réutilisé en sous-couche, plâtre réintroduit dans de nouvelles plaques, bois valorisé en panneaux, plastiques et isolants régénérés.

La filière plâtre, par exemple, vise un taux de recyclage de 30 % d’ici 2025.

Carte des points de collecte et de réemploi

Les éco-organismes déploient progressivement des cartes interactives permettant aux pros d’identifier :

les points de collecte gratuits,

les plateformes de réemploi,

les sites de recyclage agréés.

Une ressource clé pour planifier ses dépôts de chantier.

Quels bénéfices pour les professionnels ?

Économiques : dépôts gratuits, réduction des coûts de gestion.

Pratiques : maillage de points de collecte en expansion.

Réglementaires : conformité assurée grâce à la traçabilité.

Image : valorisation RSE et crédibilité accrue auprès des clients.

Les erreurs à éviter

Jeter les déchets dans des déchèteries non agréées (pas de traçabilité).

Mélanger les flux → perte de valorisation.

Oublier les justificatifs de dépôt.

FAQ – REP PMCB

Quels matériaux sont concernés ?

La plupart des produits et matériaux de construction, hors amiante.

Qui finance la filière ?

Les metteurs sur le marché via l’éco-contribution.

Les artisans paient-ils ?

Non : le dépôt est gratuit.

Quelles sanctions en cas de non-respect ?

Amendes pour producteurs non affiliés ou en cas de dépôts sauvages.

Où trouver les points de collecte ?

Sur les cartes interactives publiées par les éco-organismes agréés.

En résumé

La filière REP PMCB transforme la gestion des déchets du bâtiment en une opportunité :

meilleure valorisation des matériaux,

solutions gratuites pour les pros,

réduction de l’impact environnemental du secteur.

Pour les entreprises du BTP, il ne s’agit pas seulement d’une contrainte réglementaire, mais aussi d’un levier de compétitivité et d’image responsable.

Par Camille DECAMBU