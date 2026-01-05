Repenser le bâtiment de santé
Publié le 05 janvier 2026
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur le bâtiment de santé, la politique du logement, le bilan 2025 pour le bâtiment...
Retrouvez au sommaire :
- Dossier spécial sur le bâtiment de santé
- Le statut du bailleur privé ne convainc pas
- Une politique du logement à refaçonner
- MaPrimeRénov', REP... Les attentes du bâtiment
- Une conjoncture encore fragile
La Rochelle : un chantier de dépollution près d’écoles inquiète
À La Rochelle, 400 enseignants et parents réclament le bâchage d’un chantier de dépollution d’un ancien site Enedis. À proximité d'écoles, l’opération est pointée du doigt pour ses nuisances et risques...
Magazine Batiweb Mars 2025
Féminisation dans le BTP, budget 2025, crise du logement, transition énergétique, ZAN, Mayotte... Retrouvez toutes les dernières actualités.
OberA supprime les poussières et polluants et rafraîchit les espaces de travail en milieu industriel
Dans le monde industriel, la qualité de l’air est bien plus qu’une question de confort : c’est un facteur décisif de santé, de sécurité, de performance et même d’image pour l’entreprise. Les ateliers de...
Dans la Marne, l'unité de production du groupe Edilians fait peau neuve
Le groupe Edilians dévoile la version 2.0 de son unité de production de tuiles de Pargny-sur-Saulx. L’entreprise a investi plusieurs millions d’euros pour moderniser ce site situé dans la Marne. Une modernisation...