Exclusivité Saunier Duval Pro : outil de déperditions
Publié le 14 novembre 2025
→ Des résultats précis en quelques clics.
→ Un vrai gain d’efficacité sur vos chantiers.
→ Une solution pensée pour les professionnels du chauffage.
Idéal pour les installateurs, techniciens et bureaux d'études, cet outil est compatible avec vos projets de rénovation énergétique. Accessible directement depuis votre espace pro.
Les tags associés
Saunier Duval présente ses trois nouvelles gammes de PAC air-air réversibles
Saunier Duval lance trois nouvelles gammes de pompes à chaleur air-air réversibles : VivAir Lite, VivAir Max et VivAir Multi. Ces PAC air-air connectées allient des performances chaud et froid élevées,...
Sur Artibat, Saunier Duval dévoilera ses pompes à chaleur 2026
Au salon Artibat, Saunier Duval dévoile en avant-première sa nouvelle gamme de pompes à chaleur au R290, performantes et respectueuses de l’environnement.
MiSet & MiPro Sense, les nouvelles régulations de Saunier Duval !
MiSet & MiPro Sense apportent une touche de modernité à la gamme déjà existante des régulations Saunier Duval : design et tactile, assistant utilisateur de série et récepteur radio Clic Express intégrable...
Installation de chauffage : Vaillant sort deux outils
Afin d’accompagner les installateurs-chauffagistes dans leurs chantiers, dont ceux de rénovation énergétique, le groupe Vaillant sort deux outils : GeniaConfig Web et Outil PAC Vaillant. Ces derniers proposent...