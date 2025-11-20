VivAir Max : la climatisation réversible, intelligente et performante été comme hiver
Publié le 20 novembre 2025
→ Une connectivité de série
→ Une installation simple et rapide
→ Une efficacité et des performances élevées
→ Une gestion intelligente de la consommation d’énergie grâce à l’IA
→ Idéale pour la rénovation et les nouvelles installations de climatisation dans l’habitat existant et ce éligible aux aides financières en vigueur.
