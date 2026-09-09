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SEMIN présente PAR SON : nouvel isolant acoustique pour cloisons distributives

Communiqué
Publié le 09 septembre 2026
PAR SON 43 dB réduit jusqu'à 90 % des bruits tout en offrant un confort de pose optimal grâce à ses fibres textiles recyclées.
SEMIN présente PAR SON : nouvel isolant acoustique pour cloisons distributives - Batiweb

SEMIN enrichit son offre d'isolation avec PAR SON 43 dB, un nouvel isolant acoustique spécialement conçu pour les cloisons distributives. Fabriqué dans le Centre de la France à partir de fibres textiles recyclées collectées en France, il associe performances acoustiques, confort de pose et engagement en faveur de l'économie circulaire.

Grâce à un affaiblissement acoustique certifié Rw = 43 dB, PAR SON permet de réduire jusqu'à 90 % des bruits par rapport à une cloison sans isolant. Testé en laboratoire sur une paroi 72/48 BA13 simple peau, il atténue aussi bien les nuisances extérieures (trafic, travaux, transports) que les bruits du quotidien (voix, télévision, musique).

Pensé pour les professionnels, PAR SON simplifie également la mise en œuvre. Son format prédécoupé d'une hauteur de cloison (2,7 m) limite les découpes, tandis que sa souplesse, son toucher doux et son caractère non irritant améliorent le confort de pose. En cas de coupe, il se travaille facilement à la main ou au cutter et s'adapte aux ossatures métalliques standards.

Issu d'une filière française de valorisation des textiles, PAR SON s'inscrit dans une démarche responsable grâce à la collaboration entre SEMIN, TREMPLIN et la joint-venture IMPACT. Cette solution contribue à la réutilisation des textiles usagés tout en favorisant l'emploi local et une production en circuit court.

Avec PAR SON 43 dB, SEMIN propose une solution performante, durable et facile à installer, répondant aux attentes des artisans et entreprises à la recherche d'une isolation acoustique efficace sans compromis sur la rapidité d'exécution.

 

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