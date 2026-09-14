Préparer l’automne : les solutions ARALTEC pour des systèmes d’évacuation des eaux pluviales durables et performants
L'automne, une saison clé pour conseiller vos clients
Les premières pluies, la chute des feuilles et les épisodes orageux mettent les installations d'évacuation des eaux pluviales à rude épreuve.
Pour les couvreurs, zingueurs et entreprises du bâtiment, c'est le moment idéal pour aller plus loin que la simple pose d'une gouttière. Vos clients attendent aujourd'hui des installations fiables, durables et nécessitant le moins d'entretien possible.
En proposant les solutions ARALTEC, de la toiture jusqu'à la récupération des eaux de pluie, vous apportez une véritable valeur ajoutée à vos chantiers.
Une gamme complète pour répondre à tous les projets
Depuis plus de 35 ans, ARALTEC propose une réponse complète adaptée aux configurations les plus variées :
- Des gouttières aluminium profilées sans joint ni soudure ;
- Des descentes et accessoires adaptés à chaque configuration ;
- Des systèmes de récupération des eaux pluviales avec Optim’o
- Des boîtes à eau aluminium, idéales pour les toitures-terrasses, disponibles en dimensions standards ou sur mesure ;
- Des couvertines aluminium pour protéger durablement les acrotères et murets de clôture.
- Des pare-feuilles pour préserver les installations et optimiser leur fonctionnement.
Disponible en 27 coloris, la gamme ARALTEC permet également une intégration esthétique harmonieuse avec les différents styles architecturaux.
Les pare-feuilles : un argument de vente supplémentaire
Les pare-feuilles ou protèges gouttières, sont de véritables alliés pour l'automne. En les recommandant à vos clients, vous leur apportez une solution durable qui offre de nombreux avantages :
- Empêchent les feuilles, aiguilles de pin, débris et nids d'oiseaux d'obstruer les gouttières ;
- Assurent une préfiltration de l'eau de pluie pour optimiser sa récupération ;
- Garantissent un écoulement optimal, même en cas de fortes précipitations ;
- Protègent les installations contre la neige
- Évitent les opérations d'entretien
- Renforcent la rigidité des gouttières (selon le modèle) ;
- Empêchent la prolifération des moustiques tigres
Autant d'atouts qui en font un produit à forte valeur ajoutée, à recommander à vos clients en complément de toute installation d'évacuation des eaux pluviales.
Le service ARALTEC
Depuis toujours, ARALTEC construit des relations durables avec les professionnels du bâtiment. Reconnue pour la fiabilité de ses équipements de profilage, la qualité de ses produits et son niveau de service, l'entreprise accompagne ses partenaires dans la réussite de leurs projets grâce à une offre complète et à des avantages concrets :
- Des produits disponibles en stock
- Livrés en 24 / 72h
- Une équipe commerciale à votre écoute
- Un atelier de production situé en France pour la réalisation de tout type de pliage sur mesure
- Le savoir-faire de notre atelier pour s’adapter aux spécificités de vos chantiers
Pour toutes questions concernant notre gamme de produit, contactez notre équipe.
Rencontrons-nous à BATIMAT 2026 !
Vous souhaitez découvrir l'ensemble de nos solutions ou échanger avec nos équipes ?
Retrouvez Araltec à BATIMAT 2026
Hall 1 – Stand R28 Du 28 septembre au 1er octobre 2026
Nous serons heureux de vous présenter nos nouveautés et de vous accompagner dans vos projets.
Tellier Brise-Soleil présente une nouvelle lame pour sa gamme aluminium
Tellier Brise-Soleil, intégré au groupe Adexsi, lance la lame L180, un profil en L inédit pour ses brise-soleil aluminium. Déjà installée à Nantes sur le projet Aerosky, cette dernière s’inscrit dans une...
ARALTEC : les lambris en aluminium laqué élégants et durables
Araltec propose des lambris aluminium laqué imputrescibles et sans entretien pour protéger et sublimer vos avancées de toiture.
Araltec dévoile ses innovations pour le BTP au salon ARTIBAT
Du 22 au 24 octobre 2025, Araltec expose à ARTIBAT Rennes. Venez découvrir nos nouveautés aluminium sur notre stand dédié aux pros du bâtiment.
Chez Vinci Construction, des chantiers pour créer des îlots de fraîcheur
Le dispositif Revilo de Vinci Construction illustre comment certaines communes adaptent leurs espaces face aux canicules. Comment ? En prenant en compte le végétal, la gestion des eaux pluviales, les sols...