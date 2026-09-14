Préparer l’automne : les solutions ARALTEC pour des systèmes d’évacuation des eaux pluviales durables et performants

L'automne, une saison clé pour conseiller vos clients

Les premières pluies, la chute des feuilles et les épisodes orageux mettent les installations d'évacuation des eaux pluviales à rude épreuve.

Pour les couvreurs, zingueurs et entreprises du bâtiment, c'est le moment idéal pour aller plus loin que la simple pose d'une gouttière. Vos clients attendent aujourd'hui des installations fiables, durables et nécessitant le moins d'entretien possible.

En proposant les solutions ARALTEC, de la toiture jusqu'à la récupération des eaux de pluie, vous apportez une véritable valeur ajoutée à vos chantiers.

Une gamme complète pour répondre à tous les projets

Depuis plus de 35 ans, ARALTEC propose une réponse complète adaptée aux configurations les plus variées :

Des gouttières aluminium profilées sans joint ni soudure ;

Des descentes et accessoires adaptés à chaque configuration ;

Des systèmes de récupération des eaux pluviales avec Optim’o

Des boîtes à eau aluminium, idéales pour les toitures-terrasses, disponibles en dimensions standards ou sur mesure ;

Des couvertines aluminium pour protéger durablement les acrotères et murets de clôture.

Des pare-feuilles pour préserver les installations et optimiser leur fonctionnement.

Disponible en 27 coloris, la gamme ARALTEC permet également une intégration esthétique harmonieuse avec les différents styles architecturaux.

Les pare-feuilles : un argument de vente supplémentaire

Les pare-feuilles ou protèges gouttières, sont de véritables alliés pour l'automne. En les recommandant à vos clients, vous leur apportez une solution durable qui offre de nombreux avantages :

Empêchent les feuilles, aiguilles de pin, débris et nids d'oiseaux d'obstruer les gouttières ;

Assurent une préfiltration de l'eau de pluie pour optimiser sa récupération ;

Garantissent un écoulement optimal, même en cas de fortes précipitations ;

Protègent les installations contre la neige

Évitent les opérations d'entretien

Renforcent la rigidité des gouttières (selon le modèle) ;

Empêchent la prolifération des moustiques tigres

Autant d'atouts qui en font un produit à forte valeur ajoutée, à recommander à vos clients en complément de toute installation d'évacuation des eaux pluviales.

Le service ARALTEC

Depuis toujours, ARALTEC construit des relations durables avec les professionnels du bâtiment. Reconnue pour la fiabilité de ses équipements de profilage, la qualité de ses produits et son niveau de service, l'entreprise accompagne ses partenaires dans la réussite de leurs projets grâce à une offre complète et à des avantages concrets :

Des produits disponibles en stock

Livrés en 24 / 72h

Une équipe commerciale à votre écoute

Un atelier de production situé en France pour la réalisation de tout type de pliage sur mesure

Le savoir-faire de notre atelier pour s’adapter aux spécificités de vos chantiers

Pour toutes questions concernant notre gamme de produit, contactez notre équipe.

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Hall 1 – Stand R28 Du 28 septembre au 1er octobre 2026

Nous serons heureux de vous présenter nos nouveautés et de vous accompagner dans vos projets.