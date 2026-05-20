Water Connect est une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation d’oasis de fraîcheur. Son président Pascal Poncet, aussi expert en solutions de rafraîchissement urbain par l’eau, nous propose son regard sur l’intégration de dispositifs de brumisation et de fontaines dans l’espace public.

Les épisodes de chaleur intense se multiplient dans les villes françaises. Dans les zones urbaines denses, le phénomène d’îlot de chaleur amplifie encore les températures ressenties, parfois de plusieurs degrés par rapport aux zones périphériques.

Dans ce contexte, la question du rafraîchissement urbain devient un enjeu majeur pour les collectivités. Il ne s’agit plus seulement d’améliorer le confort des habitants, mais aussi de préserver la santé publique et l’habitabilité des villes.

Face à ces défis, plusieurs leviers existent : végétalisation, désimperméabilisation des sols, développement des zones d’ombre… mais l’eau joue également un rôle essentiel dans les stratégies d’adaptation climatique.

Comprendre le phénomène des îlots de chaleur urbains

Les îlots de chaleur urbains résultent principalement de la forte minéralisation des villes. Les surfaces imperméables — béton, bitume, façades minérales — absorbent la chaleur durant la journée et la restituent lentement la nuit.

Ce phénomène est renforcé par l’absence de végétation et par la densité du bâti qui limite la circulation de l’air.

Lors des épisodes caniculaires, les espaces publics peuvent ainsi devenir difficiles à pratiquer, en particulier pour les populations les plus vulnérables : personnes âgées, enfants ou personnes souffrant de pathologies chroniques.

Adapter les villes à ces nouvelles conditions climatiques suppose donc d’agir directement sur le confort thermique des espaces urbains.

L’eau comme levier de rafraîchissement urbain

Parmi les solutions disponibles, l’eau constitue un outil particulièrement efficace pour abaisser la température ressentie dans l’espace public.

Le principe repose notamment sur le phénomène d’évaporation. Lorsque l’eau se diffuse dans l’air sous forme de microgouttelettes, elle absorbe de la chaleur et contribue à abaisser la température ambiante.

Les dispositifs de brumisation s’appuient sur ce mécanisme naturel pour créer des zones de fraîcheur accessibles aux habitants. Installés dans les places, les parcs, les promenades ou les zones piétonnes, ils permettent de rafraîchir localement l’atmosphère tout en améliorant le confort des usagers.

Les fontaines d’eau potable participent également à cette dynamique. Elles permettent aux habitants de se désaltérer, de remplir une gourde ou simplement de se rafraîchir lors de leurs déplacements en ville.

Des équipements au service d’une ville inclusive

Au-delà du confort thermique, ces équipements jouent un rôle important dans l’accessibilité des espaces publics.

Lors des périodes de chaleur, toutes les populations ne disposent pas des mêmes possibilités pour se rafraîchir. Les habitants vivant dans des logements peu adaptés aux fortes températures, les personnes âgées ou les enfants sont particulièrement exposés.

En multipliant les points d’eau et les dispositifs de rafraîchissement dans l’espace public, les collectivités contribuent à rendre la ville plus inclusive et plus protectrice.

Ces équipements permettent de créer des zones de pause et de fraîcheur accessibles à tous, sans distinction. Ils participent également à encourager l’usage de l’espace public, même lors des périodes de chaleur.

Intégrer le rafraîchissement dans l’aménagement urbain

Pour être efficaces, les dispositifs de rafraîchissement doivent être intégrés dans une réflexion globale d’aménagement urbain.

Leur implantation doit tenir compte des flux de circulation, de l’exposition au soleil, de la présence d’espaces végétalisés et des usages de l’espace public.

Les zones fortement fréquentées — places, parvis, parcours piétons ou abords d’équipements publics — constituent souvent des emplacements pertinents pour créer des îlots de fraîcheur.

La question de la gestion de l’eau doit également être anticipée. L’alimentation en eau potable, la qualité sanitaire des dispositifs et la maintenance des installations sont des éléments essentiels pour garantir un fonctionnement durable.

Enfin, ces équipements peuvent aussi contribuer à améliorer l’expérience urbaine. Associés à un éclairage ou à une mise en scène de l’eau, ils participent à créer des espaces publics plus attractifs et plus agréables à vivre.

Vers une nouvelle culture du rafraîchissement urbain

L’adaptation des villes au changement climatique impose aujourd’hui de repenser la place de l’eau dans l’espace public.

Longtemps cantonnée à une fonction décorative, l’eau devient progressivement un outil d’aménagement à part entière, au service du confort climatique et du bien-être des habitants.

Fontaines d’eau potable, dispositifs de brumisation ou jeux d’eau urbains contribuent ainsi à créer des îlots de fraîcheur accessibles et visibles dans la ville.

En combinant ces équipements avec la végétalisation et les stratégies d’ombrage, les collectivités peuvent progressivement transformer l’espace public pour le rendre plus résilient face aux épisodes de chaleur.

Dans cette perspective, le rafraîchissement urbain ne relève plus seulement de l’agrément. Il devient un enjeu majeur pour construire des villes plus durables, plus habitables et plus inclusives.