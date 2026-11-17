Dans le cadre de la rénovation énergétique, l’isolation thermique par l’intérieur constitue une alternative efficace lorsque la façade ne peut être modifiée. Développé pour répondre à ces situations, STEICOinternal associe les performances de la fibre de bois à une conception adaptée aux exigences du bâti existant.

Avec une conductivité thermique de λD = 0,038 W/(m·K), ce panneau contribue à améliorer l’efficacité énergétique des parois et ce, avec quelques centimètres seulement. Disponible à partir de 40 mm, il participe à améliorer le confort thermique tout en limitant la perte de surface habitable.

Fabriqué à partir de fibre de bois issues de forêts gérées durablement et certifiées PEFC*, STEICOinternal permet également de répondre aux exigences environnementales d’une rénovation. En effet, chaque m³ de STEICOinternal permet de stocker 285 kg d'équivalent CO₂**.

Afin de compléter le système, STEICOinternal peut être associé à différents enduits intérieurs à base de chaux et d’argile dont STEICOinterior. Il favorise des parois ouvertes à la diffusion de vapeur d’eau et contribue ainsi à un climat intérieur équilibré.

Grâce à sa combinaison de performances thermiques, de qualités hygrométriques et d’origine biosourcée, STEICOinternal apporte une réponse efficace aux projets de rénovation pour lesquels la préservation du bâti et le confort des occupants sont au cœur des préoccupations.

* PEFC/04-31-2550

** Calcul selon la norme EN 15804+A2

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