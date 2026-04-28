Rénovation énergétique 2026 : travaux prioritaires maison
Rénovation énergétique : quels travaux prioritaires en 2026 pour améliorer son logement ?
En 2026, attendre peut coûter cher. Factures d’énergie toujours élevées, logements énergivores de plus en plus pénalisés, confort d’été devenu essentiel : de nombreux propriétaires cherchent quels travaux lancer en priorité.
Le problème est connu : beaucoup investissent dans les mauvais postes, au mauvais moment. Résultat, le budget part vite… sans réel impact sur la consommation ou le confort.
La bonne méthode consiste à suivre un ordre logique. Certains travaux rénovation énergétique offrent un gain immédiat. D’autres sont utiles, mais seulement après les premières priorités.
Voici les travaux à privilégier en 2026 pour améliorer la performance énergétique d’un logement, gagner en confort thermique et valoriser son bien.
Pourquoi de plus en plus de propriétaires rénovent en 2026
Les factures pèsent toujours sur le budget
Un logement mal isolé laisse partir la chaleur en hiver et conserve difficilement la fraîcheur en été. En clair : vous chauffez davantage… ou vous subissez davantage.
Réaliser des travaux rénovation énergétique permet souvent :
- de réduire les consommations
- de stabiliser la température intérieure
- d’améliorer le confort thermique
- de mieux maîtriser le budget énergie
Le DPE influence désormais la valeur du bien
Le diagnostic de performance énergétique est devenu un indicateur scruté par les acheteurs et locataires.
Un logement bien classé rassure davantage. À l’inverse, les biens les plus énergivores subissent plus souvent négociations, hésitations ou décote.
Beaucoup de propriétaires cherchent donc à améliorer leur DPE avant une vente ou une location.
Pour mieux comprendre les évolutions réglementaires du logement en 2026 : Le gouvernement annonce une nouvelle loi logement discutée au Parlement cet été
Le confort d’été change la donne
Canicules plus fréquentes, nuits chaudes, surchauffe sous toiture : la rénovation énergétique ne concerne plus seulement l’hiver.
Une bonne isolation protège aussi de la chaleur.
Travaux prioritaires : par quoi commencer ?
1. Isoler les combles perdus et la toiture
C’est souvent le chantier numéro un.
Dans de nombreuses maisons individuelles, la toiture reste l’un des premiers postes de déperditions thermiques.
Pourquoi c’est souvent le meilleur investissement
- gain rapide sur le confort
- baisse des besoins de chauffage
- meilleur confort d’été
- chantier parfois rapide à réaliser
- bon rapport coût / efficacité
Les combles perdus restent donc une priorité logique pour de nombreux logements anciens.
À lire aussi sur Batiweb : Pare-vapeur isolation : quand le poser, où l’installer et comment éviter les erreurs
2. Isoler les murs
Après la toiture, les murs pèsent lourd dans la performance globale.
Quand les parois sont froides, l’inconfort se ressent immédiatement, même avec le chauffage allumé.
Deux approches possibles
Isolation par l’intérieur
- budget souvent plus accessible
- adaptée à certains projets
- travaux réalisés depuis l’intérieur
Isolation par l’extérieur
- excellente performance thermique
- réduction de nombreux ponts thermiques
- rénovation de façade en même temps
Une vraie isolation thermique transforme souvent le confort quotidien.
3. Remplacer les fenêtres anciennes et le simple vitrage
Le simple vitrage reste pénalisant dans de nombreux logements anciens.
Changer les fenêtres peut améliorer :
- sensation de froid près des vitrages
- confort acoustique
- étanchéité à l’air
- aspect esthétique du logement
Attention toutefois : remplacer uniquement les fenêtres ne compense pas une toiture ou des murs peu isolés.
4. Revoir la ventilation
C’est le chantier trop souvent oublié.
Une maison mieux isolée devient plus étanche. Sans ventilation adaptée, l’humidité s’installe plus facilement.
Conséquences possibles :
- condensation
- moisissures
- air intérieur dégradé
- inconfort
Une bonne ventilation améliore la qualité de l’air et participe à la performance énergétique globale.
5. Changer le chauffage… au bon moment
Erreur fréquente : remplacer la chaudière avant d’avoir isolé.
Une fois les pertes réduites, il devient plus simple de choisir un système de chauffage adapté.
Solutions étudiées en 2026
- pompe à chaleur
- chaudière biomasse
- chauffage performant nouvelle génération
- régulation connectée
- solaire thermique pour eau chaude sanitaire
Comparatif à lire sur Batiweb : Pompe à chaleur ou chaudière à granulés : quelle est la meilleure solution pour une rénovation ?
Le bon choix dépend du logement, de la surface, de la région et du budget.
Comment améliorer rapidement son DPE ?
Pour gagner des classes énergétiques, les travaux les plus efficaces concernent souvent :
- combles perdus
- isolation des murs
- remplacement d’un chauffage ancien
- ventilation performante
- fenêtres vétustes
Une rénovation globale cohérente donne généralement de meilleurs résultats qu’une succession de petits travaux isolés.
Quel est le meilleur ordre des travaux ?
Parcours conseillé en 2026
- Diagnostic de performance énergétique récent
- Audit énergétique si nécessaire
- Combles perdus / toiture
- Isolation des murs
- Fenêtres si besoin
- Ventilation
- Système de chauffage
- Régulation thermique
Quelles aides à la rénovation en 2026 ?
Pour réaliser des travaux, plusieurs dispositifs peuvent exister selon la situation :
- MaPrimeRénov’
- primes énergie
- TVA réduite
- aides locales
- éco-prêt à taux zéro
Guide MaPrimeRénov’ Batiweb : MaPrimeRénov'
Actualité MaPrimeRénov’ : MaPrimeRénov' : le guichet sera de nouveau ouvert lundi 23 février
Guide TVA travaux : TVA travaux 2026 : 5,5 %, 10 % ou 20 % ? Le guide clair pour éviter les erreurs
Passoires thermiques : quelles priorités ?
Les logements classés F ou G doivent généralement viser les postes les plus efficaces :
- toiture
- combles perdus
- murs
- fenêtres simple vitrage
- chauffage énergivore
C’est souvent la voie la plus rapide pour améliorer la note énergétique du logement.
Les erreurs les plus fréquentes
Changer le chauffage trop tôt
Sans isolation préalable, les gains peuvent être limités.
Faire uniquement les fenêtres
Utile, mais rarement suffisant seul.
Oublier la ventilation
Un classique qui peut créer de vrais désordres.
Choisir au hasard
Un audit ou un accompagnement évite souvent de perdre du budget.
Ce qu’il faut retenir
En 2026, les travaux prioritaires concernent d’abord l’enveloppe du logement.
Si vous devez hiérarchiser :
- combles perdus / toiture
- murs
- ventilation
- chauffage
- fenêtres selon état existant
C’est généralement la stratégie la plus rentable pour réduire les consommations, gagner en confort thermique et améliorer durablement la valeur du bien.
FAQ
Quels travaux faire en premier ?
L’isolation des combles perdus ou de la toiture reste souvent prioritaire.
Comment améliorer la performance énergétique d’un logement ?
En réduisant les déperditions thermiques avant de moderniser le chauffage.
Le simple vitrage pénalise-t-il le DPE ?
Oui, dans de nombreux logements anciens.
Où se faire accompagner ?
Par un artisan qualifié ou via France Rénov’.
Par Camille Decambu
Les tags associés
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