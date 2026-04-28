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Rénovation énergétique 2026 : travaux prioritaires maison

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Rénovation énergétique
Publié le 28 avril 2026 à 11h10, mis à jour le 28 avril 2026 à 11h40, par Camille Decambu
En 2026, priorisez les bons travaux de rénovation énergétique : isolation, ventilation, chauffage… pour réduire vos factures et améliorer le confort.
BK - Batiweb
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Rénovation énergétique : quels travaux prioritaires en 2026 pour améliorer son logement ?

En 2026, attendre peut coûter cher. Factures d’énergie toujours élevées, logements énergivores de plus en plus pénalisés, confort d’été devenu essentiel : de nombreux propriétaires cherchent quels travaux lancer en priorité.

Le problème est connu : beaucoup investissent dans les mauvais postes, au mauvais moment. Résultat, le budget part vite… sans réel impact sur la consommation ou le confort.
La bonne méthode consiste à suivre un ordre logique. Certains travaux rénovation énergétique offrent un gain immédiat. D’autres sont utiles, mais seulement après les premières priorités.

Voici les travaux à privilégier en 2026 pour améliorer la performance énergétique d’un logement, gagner en confort thermique et valoriser son bien.

Pourquoi de plus en plus de propriétaires rénovent en 2026

Les factures pèsent toujours sur le budget

Un logement mal isolé laisse partir la chaleur en hiver et conserve difficilement la fraîcheur en été. En clair : vous chauffez davantage… ou vous subissez davantage.
Réaliser des travaux rénovation énergétique permet souvent :

  • de réduire les consommations
  • de stabiliser la température intérieure
  • d’améliorer le confort thermique
  • de mieux maîtriser le budget énergie

Le DPE influence désormais la valeur du bien

Le diagnostic de performance énergétique est devenu un indicateur scruté par les acheteurs et locataires.

Un logement bien classé rassure davantage. À l’inverse, les biens les plus énergivores subissent plus souvent négociations, hésitations ou décote.

Beaucoup de propriétaires cherchent donc à améliorer leur DPE avant une vente ou une location.

Pour mieux comprendre les évolutions réglementaires du logement en 2026 : Le gouvernement annonce une nouvelle loi logement discutée au Parlement cet été

Le confort d’été change la donne

Canicules plus fréquentes, nuits chaudes, surchauffe sous toiture : la rénovation énergétique ne concerne plus seulement l’hiver.
Une bonne isolation protège aussi de la chaleur.

Travaux prioritaires : par quoi commencer ?

1. Isoler les combles perdus et la toiture

C’est souvent le chantier numéro un.

Dans de nombreuses maisons individuelles, la toiture reste l’un des premiers postes de déperditions thermiques.

Pourquoi c’est souvent le meilleur investissement

  • gain rapide sur le confort
  • baisse des besoins de chauffage
  • meilleur confort d’été
  • chantier parfois rapide à réaliser
  • bon rapport coût / efficacité

Les combles perdus restent donc une priorité logique pour de nombreux logements anciens.
À lire aussi sur Batiweb : Pare-vapeur isolation : quand le poser, où l’installer et comment éviter les erreurs

2. Isoler les murs

Après la toiture, les murs pèsent lourd dans la performance globale.

Quand les parois sont froides, l’inconfort se ressent immédiatement, même avec le chauffage allumé.

Deux approches possibles

Isolation par l’intérieur

  • budget souvent plus accessible
  • adaptée à certains projets
  • travaux réalisés depuis l’intérieur

Isolation par l’extérieur

  • excellente performance thermique
  • réduction de nombreux ponts thermiques
  • rénovation de façade en même temps

Une vraie isolation thermique transforme souvent le confort quotidien.

3. Remplacer les fenêtres anciennes et le simple vitrage

Le simple vitrage reste pénalisant dans de nombreux logements anciens.

Changer les fenêtres peut améliorer :

  • sensation de froid près des vitrages
  • confort acoustique
  • étanchéité à l’air
  • aspect esthétique du logement

Attention toutefois : remplacer uniquement les fenêtres ne compense pas une toiture ou des murs peu isolés.

4. Revoir la ventilation

C’est le chantier trop souvent oublié.

Une maison mieux isolée devient plus étanche. Sans ventilation adaptée, l’humidité s’installe plus facilement.

Conséquences possibles :

  • condensation
  • moisissures
  • air intérieur dégradé
  • inconfort

Une bonne ventilation améliore la qualité de l’air et participe à la performance énergétique globale.

5. Changer le chauffage… au bon moment

Erreur fréquente : remplacer la chaudière avant d’avoir isolé.

Une fois les pertes réduites, il devient plus simple de choisir un système de chauffage adapté.

Solutions étudiées en 2026

  • pompe à chaleur
  • chaudière biomasse
  • chauffage performant nouvelle génération
  • régulation connectée
  • solaire thermique pour eau chaude sanitaire

Comparatif à lire sur Batiweb : Pompe à chaleur ou chaudière à granulés : quelle est la meilleure solution pour une rénovation ?

Le bon choix dépend du logement, de la surface, de la région et du budget.

Comment améliorer rapidement son DPE ?

Pour gagner des classes énergétiques, les travaux les plus efficaces concernent souvent :

  • combles perdus
  • isolation des murs
  • remplacement d’un chauffage ancien
  • ventilation performante
  • fenêtres vétustes

Une rénovation globale cohérente donne généralement de meilleurs résultats qu’une succession de petits travaux isolés.

Quel est le meilleur ordre des travaux ?

Parcours conseillé en 2026

  • Diagnostic de performance énergétique récent
  • Audit énergétique si nécessaire
  • Combles perdus / toiture
  • Isolation des murs
  • Fenêtres si besoin
  • Ventilation
  • Système de chauffage
  • Régulation thermique

Quelles aides à la rénovation en 2026 ?

Pour réaliser des travaux, plusieurs dispositifs peuvent exister selon la situation :

  • MaPrimeRénov’
  • primes énergie
  • TVA réduite
  • aides locales
  • éco-prêt à taux zéro

Guide MaPrimeRénov’ Batiweb : MaPrimeRénov'

Actualité MaPrimeRénov’  : MaPrimeRénov' : le guichet sera de nouveau ouvert lundi 23 février

Guide TVA travaux : TVA travaux 2026 : 5,5 %, 10 % ou 20 % ? Le guide clair pour éviter les erreurs

Passoires thermiques : quelles priorités ?

Les logements classés F ou G doivent généralement viser les postes les plus efficaces :

  • toiture
  • combles perdus
  • murs
  • fenêtres simple vitrage
  • chauffage énergivore

C’est souvent la voie la plus rapide pour améliorer la note énergétique du logement.

Les erreurs les plus fréquentes

Changer le chauffage trop tôt
Sans isolation préalable, les gains peuvent être limités.

Faire uniquement les fenêtres
Utile, mais rarement suffisant seul.

Oublier la ventilation
Un classique qui peut créer de vrais désordres.

Choisir au hasard
Un audit ou un accompagnement évite souvent de perdre du budget.

Ce qu’il faut retenir

En 2026, les travaux prioritaires concernent d’abord l’enveloppe du logement.

Si vous devez hiérarchiser :

  1. combles perdus / toiture
  2. murs
  3. ventilation
  4. chauffage
  5. fenêtres selon état existant

C’est généralement la stratégie la plus rentable pour réduire les consommations, gagner en confort thermique et améliorer durablement la valeur du bien.

FAQ

Quels travaux faire en premier ?
L’isolation des combles perdus ou de la toiture reste souvent prioritaire.

Comment améliorer la performance énergétique d’un logement ?
En réduisant les déperditions thermiques avant de moderniser le chauffage.

Le simple vitrage pénalise-t-il le DPE ?
Oui, dans de nombreux logements anciens.

Où se faire accompagner ?
Par un artisan qualifié ou via France Rénov’.

 

 

Par Camille Decambu

 

Camille Decambu
Journaliste - Batiweb

Camille Decambu est un nom collectif utilisé pour les publications réalisées par la rédaction de Batiweb.
Ces articles sont produits par l’équipe éditoriale du média, composée de journalistes spécialisés dans le secteur du bâtiment et de la construction.

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