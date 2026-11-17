Escalier escamotable coupe-feu LMF 120 : sécurité maximale et accès pratique aux combles

Lorsqu’il s’agit d’aménager ou d’exploiter des combles, la sécurité ne doit jamais être un compromis. L’escalier escamotable coupe-feu LMF 120 a été conçu pour offrir un accès confortable aux espaces sous toiture tout en assurant une protection incendie de très haut niveau. Conforme à la norme EN 14975 et bénéficiant d’une classification de résistance au feu EI2 120 minutes, il constitue une solution idéale pour les bâtiments résidentiels et tertiaires exigeant des performances de sécurité renforcées.

Sa structure robuste en métal associée à une trappe blanche esthétique s’intègre harmonieusement à tous les intérieurs. Grâce à son système de montage rapide intégré au cadre en acier, l’installation est simplifiée et permet un gain de temps significatif sur chantier. Les pieds télescopiques facilitent quant à eux l’ajustement précis de l’échelle à la hauteur de la pièce, sans nécessiter de découpe.

Pensé pour un usage quotidien confortable, le LMF 120 est équipé de larges marches antidérapantes de 13 cm offrant une montée sûre et stable. Le dernier échelon, positionné à faible distance du sol, améliore encore le confort d’utilisation. Son double système de joints contribue efficacement à l’étanchéité et à l’isolation de la trappe.

Au-delà de ses performances techniques, le LMF 120 se distingue par sa polyvalence. La possibilité d’ajouter différents accessoires permet d’adapter l’escalier aux besoins spécifiques de chaque projet.

Sécurité incendie certifiée, installation simplifiée, confort d’utilisation et finition soignée : l’escalier escamotable LMF 120 est la solution idéale pour sécuriser durablement l’accès aux combles.

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