France Travail et Fibois France s’allient pour dynamiser l’emploi bois
Publié le 14 octobre 2025, mis à jour le 20 novembre 2025 à 17h11, par Batiweb Rédaction
La filière forêt-bois, qui représente 440 000 emplois directs en France, peine encore à séduire. Une entreprise sur trois déclare rencontrer des difficultés de recrutement, alors que seuls 15 % des demandeurs d’emploi identifient spontanément ce secteur comme porteur d’opportunités. Pour inverser cette tendance, France Travail et Fibois France ont scellé, le 10 octobre, un partenariat stratégique au sein du groupe SIAT, en Alsace.
Un partenariat au service de l’attractivité
Cette convention vise à renforcer les synergies entre prescripteurs de l’emploi et acteurs de la filière. « Attractivité, visibilité et efficacité » sont les trois mots d’ordre rappelés par Pascal Triboulot, vice-président de Fibois Grand Est. Pour Virginie Coppens-Menager, directrice régionale France Travail Grand Est, l’enjeu est clair : « Il s’agit avant tout d’un renforcement des liens entre prescripteurs de l’emploi, qui permettra de mieux orienter les demandeurs d’emploi ».
Le réseau des conseillers France Travail et celui des associations interrégionales de Fibois s’unissent ainsi pour promouvoir les métiers, développer les formations et faciliter les mises en relation entre employeurs et candidats.
VeryWoodMétiers : une vitrine nationale pour les métiers du bois
Ce partenariat a été officialisé dans le cadre des journées portes ouvertes VeryWoodMétiers. Du 8 au 10 octobre, partout en France, des entreprises du secteur ont ouvert leurs portes aux jeunes et aux actifs en reconversion. Cette opération collective, soutenue par France Bois Forêt et le CODIFAB, permet une immersion concrète dans des métiers en tension comme la charpente, la menuiserie ou la gestion forestière.
Avec pour slogan « si vous cherchez du bouleau, y’en a dans les bois ! », l’événement illustre la volonté des professionnels de rendre visible une filière essentielle à la transition écologique et à l’économie locale.
Par Jérémy Leduc
