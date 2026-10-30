Tuiles Patrimoine : EDILIANS à la hauteur de l’héritage régional

Du terroir au sommet de la performance !

Fort de plus de 200 ans d'expérience de la terre cuite, EDILIANS s'appuie sur 12 sites de production et 9 Appellations de Terroir, au plus près des réalités régionales. De l’extraction à la fabrication, la matière est travaillée dans les territoires dont elle prolonge l’identité architecturale. Formes, teintes et finitions permettent ainsi de proposer des solutions fidèles aux écritures locales, pour accompagner les projets de restauration comme les réalisations de caractère.

9 Appellations de Terroir au service des architectures régionales

Phalempin, Doyet, Gélis, Huguenot, Jacob, Poudenx, Sans, Ste Foy ou Aubois : les 9 Appellations de Terroir EDILIANS témoignent d’un savoir-faire local étroitement lié aux spécificités architecturales des différentes régions françaises.

Avec sa Sélection Patrimoine, EDILIANS rassemble cinq grandes familles de tuiles terre cuite pour répondre à la diversité des architectures régionales :

les tuiles fortement galbées : caractéristiques de nombreuses architectures du Sud, à l’image de la ROMANE Sans ;

: caractéristiques de nombreuses architectures du Sud, à l’image de la ROMANE Sans ; les tuiles canal , emblématiques des régions méridionales, de la Méditerranée à la façade atlantique, avec notamment la CANAL 50 Poudenx ou CANAL 50 RÉABILIS Poudenx ;

, emblématiques des régions méridionales, de la Méditerranée à la façade atlantique, avec notamment la CANAL 50 Poudenx ou CANAL 50 RÉABILIS Poudenx ; les tuiles faiblement galbées , comme la LOSANGÉE Huguenot, LOSANGÉE Ste Foy ou H14 Huguenot, présentes sur de nombreux territoires du Nord, de l’Est et du sillon rhodanien ;

, comme la LOSANGÉE Huguenot, LOSANGÉE Ste Foy ou H14 Huguenot, présentes sur de nombreux territoires du Nord, de l’Est et du sillon rhodanien ; les tuiles petit moule , avec notamment la MONOPOLE N°1 Huguenot et PANNE S Huguenot, étroitement associées aux architectures du Nord et des Flandres ;

, avec notamment la MONOPOLE N°1 Huguenot et PANNE S Huguenot, étroitement associées aux architectures du Nord et des Flandres ; les tuiles plates, dont les lignes accompagnent les architectures traditionnelles de nombreuses régions, de la Bourgogne à la Normandie en passant par l’Île-de-France, l’Alsace ou encore la Dordogne.

Des nouvelles tuiles plates, pleines de reliefs !

La Sélection Patrimoine d’EDILIANS s’enrichit également de nouvelles possibilités parmi ses modèles de tuiles plates. EDILIANS propose notamment :

le coloris « Val d’Allier » pour la PLATE ELIXIR 16x27 Aubois , pour offrir un rendu déstructuré et panaché aux belles toitures du centre de la France ;

, pour offrir un rendu déstructuré et panaché aux belles toitures du centre de la France ; la PLATE SIGNATURE MH 16x27 Aubois , avec un dépureautage retravaillé et plus affirmé, et cinq nouvelles teintes disponibles, portant à sept les couleurs à panacher sur les toits patrimoniaux

, avec un dépureautage retravaillé et plus affirmé, et cinq nouvelles teintes disponibles, portant à sept les couleurs à panacher sur les toits patrimoniaux la PLATE MILLESIME 17x27 Ste Foy dans une finition premium à pureau brouillé avec 4 coloris supplémentaires panachables entre eux : « Rouge Nuancé », « Breteuil », « Terre De Beauce » et « Etna ».

Grâce à ces belles nouveautés, vous pourrez réaliser des couvertures uniques, avec des poses à pureaux brouillés.

Le détail fait la toiture

Parce que la cohérence architecturale d’une toiture ne s’arrête pas au choix de la tuile, EDILIANS propose également un ensemble de solutions pour en travailler les finitions. Faîtages, rives, ornements, étanchéité, ventilation ou évacuation des eaux permettent de traiter les différents détails de la couverture tout en veillant à leur intégration esthétique.

Les tuiles émaillées viennent encore élargir les possibilités. Avec une palette de plus de 200 teintes et des finitions glacées, satinées ou granitées, elles permettent de jouer sur les couleurs, les rythmes et les contrastes pour composer des toitures singulières en cohérence avec l’identité du bâtiment.

Et parce que rénovation de caractère et production d’énergie solaire peuvent aussi se conjuguer, EDILIANS propose la tuile HP 10 Solaire. Reprenant la forme de la tuile à pureau plat HP 10 Huguenot, elle favorise une intégration discrète du photovoltaïque en toiture.

Un accompagnement pour les projets les plus exigeants

Au-delà des produits, EDILIANS accompagne les professionnels et prescripteurs à chaque étape de leurs projets. Bureau d’études, hotline technique, service échantillons ou encore Atelier EDI-Experts permettent d’apporter des réponses adaptées aux enjeux esthétiques, techniques et constructifs, de l’étude à la mise en œuvre.

Avec la Sélection Patrimoine, l’objectif est ainsi d’apporter une réponse globale aux projets de restauration et de rénovation, en associant tuiles terre cuite, finitions, accessoires et services pour préserver le caractère architectural de chaque réalisation.

Pour en savoir plus exit_to_app