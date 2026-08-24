Vendre son bien immobilier : diagnostics, prix et délais

En 2025, plus de 900 000 transactions immobilières ont été enregistrées en France. Pour vendre son bien, chaque vendeur a dû composer avec les diagnostics obligatoires, l'estimation du prix et les délais à respecter. Pas toujours simple quand on ne connaît pas les règles du jeu. Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté et réaliser une vente immobilière dans les meilleures conditions, suivez notre guide.

Réaliser les diagnostics obligatoires : une étape obligatoire

Avant de mettre votre bien sur le marché, vous avez l'obligation de faire réaliser un certain nombre de diagnostics techniques. Objectif : informer l'acheteur sur l'état réel de votre logement.

Ces documents sont regroupés dans ce qu'on appelle le dossier de diagnostic technique, aussi connu sous l’acronyme DDT. Ce dernier doit impérativement être remis à l'acheteur au plus tard au moment de la signature du compromis de vente.

Voici les différents diagnostics technique à faire réaliser lors d’une vente immobilier :

Le DPE (diagnostic de performance énergétique), qui fournit une estimation de la consommation énergétique du bien mis en vente ;

Le diagnostic amiante obligatoire pour tous les biens construits avant 1997 ;

Le diagnostic plomb si votre maison ou votre appartement a été construit avant 1949 ;

Les diagnostics électricité et gaz si vos installation ont plus de 15 ans ;

Le diagnostic termites selon la zone géographique du bien ;

L'ERP (état des risques et pollutions) obligatoire dans les zones où il existe des risques naturels, miniers ou technologiques.

Le coût de ces diagnostics est pris en charge par le vendeur. Comptez entre 300 et 1 000 € selon le nombre de diagnostics requis et la superficie de votre bien immobilier.

Estimer le prix de vente pour vendre vite et bien

Cette étape est primordiale. Si vous proposez un prix trop élevé, votre bien risque de rester longtemps sur le marché. C’est évidemment un mauvais signal adressé aux acheteurs potentiels, qui risquent de développer une méfiance à l’égard de votre bien. À l'inverse, un prix trop bas et vous vendrez certes rapidement, mais en laissant de l'argent sur la table. L'objectif est donc d’estimer au plus juste le prix de votre appartement ou de votre maison.

Alors comment s’y prendre ?

Votre estimation doit reposer sur plusieurs critères :

la localisation du bien (proximité avec les transports en commun et les commodités comme les écoles ou les commerces) ;

sa surface habitable ;

son état général ainsi que celui de la copropriété ;

la présence ou non d'extérieurs (terrasse, jardin, balcon) ;

la lettre de son DPE ;

les équipements du bien et de l’immeuble.

Vous devez également observer les prix pratiqués récemment dans le même secteur pour des biens comparables.

Enfin, pour obtenir une estimation fiable, rien ne vaut l'œil d'un professionnel de l'immobilier. Cet expert du marché local connaît toutes les transactions récentes. Il peut donc vous donner une fourchette réaliste de votre prix de vente, en tenant compte de toutes les spécificités de votre bien.

Bon à savoir : un bien correctement estimé dès la mise en vente se vend en moyenne deux fois plus vite qu'un bien surévalué.

Anticiper les différents délais d’une vente immobilière

L’annonce de votre bien immobilier est publiée ? Il est temps maintenant de connaître les différents délais liés à la vente.

Comptez en moyenne quatre à huit semaines après la mise en vente pour recevoir une offre sérieuse et signer le compromis. Ce délai dépend bien évidemment de l'attractivité de votre bien et de l’état du marché.

Une fois le compromis signé, l'acheteur dispose de 10 jours pour se rétracter sans avoir à se justifier. Il bénéficie ensuite d'un délai de 45 à 60 jours pour obtenir son prêt immobilier.

Par conséquent, comptez en général deux à trois mois entre la signature du compromis et celle de l'acte définitif, Ce délai permet au notaire d’effectuer toutes les vérifications nécessaires à la transaction immobilière.

La vente d’un logement mobilise du temps et pas mal d’énergie. Pour être conseillé à chaque étape, faites appel à un professionnel de l'immobilier. Un accompagnement qui permet souvent de vendre plus vite, au meilleur prix et en toute sérénité.