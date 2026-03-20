Wiha inaugure une nouvelle ère dans la documentation des contrôles électriques

La mesure et la documentation fusionnent ainsi en un flux de travail fluide et intuitif, mobile, hors ligne et connecté de manière transparente du chantier au bureau. Résultat : des contrôles plus rapides, une communication claire VALIDE/ECHEC et des rapports finalisés directement sur le chantier.

La nouvelle simplicité au point de mesure

MFT one et PAT one sont résolument axés sur une expérience utilisateur révolutionnaire et permettent de gagner du temps dès le premier point de mesure. Les résultats s'affichent en temps réel avec une logique VALIDE/ECHEC claire et sont transférés à Sparkify d'un simple clic. Les rapports d'installation et de contrôle des appareils sont ainsi créés sans presque aucun travail de saisie : les valeurs mesurées, les photos de l'inspection visuelle et les attributions par NFC, code-barres ou RFID sont automatiquement intégrées au rapport. La documentation est effectuée là où la mesure est prise, sur le chantier, lors de la maintenance ou du service et peut être partagée immédiatement.

Avec le MFT one, les données de planification (par exemple, les circuits électriques, la structure de l'installation) peuvent être automatiquement transférées dans le protocole d'installation. L'autotest configurable effectue toutes les mesures pertinentes en une seule fois ; les résultats s'affichent immédiatement et sont directement attribués dans Sparkify. Cela permet de gagner du temps à chaque point de mesure et d'intégrer le testeur de manière transparente dans le processus de documentation. »

Le PAT one est le spécialiste compact pour tester les appareils électriques conformes aux normes en vigueur et séduit par son processus guidé étape par étape, même dans les espaces confinés. Les deux appareils sont robustes et conçus pour une utilisation mobile ; la sangle de transport ergonomique et le support pour smartphone du MFT one facilitent l'utilisation de Sparkify.

« Nous intégrons la documentation directement dans le processus de test afin que les professionnels de l'électricité puissent se concentrer sur l'essentiel. Cela réduit considérablement le travail préparatoire et de suivi et permet de mener à bien rapidement les projets au point de mesure. » – Marc Scherer, responsable de l'innovation commerciale chez Wiha.

Sparkify : la plateforme pour la rapidité, la transparence et le travail d'équipe

Sparkify est une solution conçue pour fonctionner hors ligne, ce qui la rend idéale pour les environnements où la couverture réseau est mauvaise. L'application mobile pour iOS et Android synchronise les données dès qu'une connexion est établie, et le client au bureau assure un traitement direct sans rupture de média. Les projets, les échantillons et les points de mesure sont clairement structurés, la documentation photographique et les commentaires sont automatiquement attribués, et le résultat final se fait sous un rapport de contrôle clair et transférable, comprenant un historique traçable.

Sûr, flexible et évolutif

Sparkify se conforme systématiquement aux normes européennes en matière de protection des données et rend les équipes immédiatement productives. Lors de l'achat d'un appareil, les utilisateurs peuvent documenter localement et gratuitement de manière illimitée : enregistrer les contrôles, générer des rapports et les finaliser directement au point de mesure. Si vous souhaitez utiliser fréquemment les fonctionnalités d'IA, comme par exemple la reconnaissance automatique des échantillons, ou si vous avez besoin de plus d'espace de stockage dans le cloud, Sparkify ajoute des extensions logicielles adaptées à vos besoins. Ainsi, le démarrage reste simple et la plateforme se développe exactement là où elle crée une valeur ajoutée concrète.

Tout ce qu'il faut pour le contrôle : MFT one (à gauche) et PAT one (à droite), accessoires et mallette de protection compris. Mobile, rapide, compréhensible : contrôles sur site, rapports en quelques secondes via Sparkify. Clic, clic, Tap: lancez l'application, déclenchez la mesure, partagez le rapport. Précédent Suivant

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