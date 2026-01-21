Crise du logement : le plan de relance des sénateurs adopté
Publié le 21 janvier 2026, mis à jour le 21 janvier 2026 à 17h07, par Virginie Kroun
230 voix pour, 102 contre. Voici le scrutin du Sénat, qui a adopté le 20 janvier le plan de relance du logement, proposé par Dominique Estrosi-Sassone (LR).
Parmi les mesures : l’objectif de construire 400 000 logements par an d’ici 2030, plus que les 280 000 érigées en 2024.
Des ambitions mais aussi des polémiques, alors que le texte prévoit d’assouplir la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) et ses exigences en termes d’habitat social. Le logement intermédiaire, au loyer plus coûteux, peut devenir une option pour les communes en retard.
Un projet de loi sûrement repris par la droite pour les présidentielles
« Ce texte ne fera qu'accentuer les inégalités territoriales, fragiliser les droits des locataires, affaiblir le parc locatif social », a notamment déploré le sénateur écologiste Yannick Jadot.
Les sénateurs ont voté favorablement au renforcement du pouvoir des maires dans l’attribution des logements sociaux, par un « droit de veto » sur les dossiers. L’opposition de gauche de la chambre haute et l’association Droit au logement craignent des dérives clientélistes et une « préférence nationale ».
La proposition de loi ne survivra probablement pas au vote des députés, en raison de sa longueur. Mais il peut être repris pour les présidentielles de 2027, voire « nourrir » le « grand plan logement » de Vincent Jeanbrun.
« Je salue le Sénat pour l’adoption de cette proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction », s’est réjoui le ministre du Logement au Palais du Luxembourg. L’intéressé a en parallèle annoncé un dispositif à son nom pour relancer l’investissement locatif.
Par Virginie Kroun (avec AFP)
Les tags associés
Sénat : une proposition de loi controversée pour « relancer le logement »
Entre assouplissement de la loi SRU et nouvelles dispositions contre les squatteurs, une proposition de loi sur le logement est débattue au Sénat. Celle-ci, émise par deux élus de la droite, se heurte...
L'architecture bioclimatique : l'art de bâtir avec les éléments
règles d'urbanisme, délais de paiement de MaPrimeRénov', crise du logement étudiant, logement neuf... Retrouvez les dernières actualités dans notre magazine.
Esybox Pop : le surpresseur intelligent qui simplifie vos installations
Esybox Pop simplifie l’installation, optimise la maintenance et améliore le confort, pour une gestion de la pression à la fois intelligente et performante.
Île-de-France : une reconversion de bureaux en logements suffisante ?
57 000 m³ de bureaux franciliens ont été transformés en logements en 2025, mais cette reconversion ne touche qu’une infime part des bureaux vacants.