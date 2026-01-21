Débattu depuis le 13 janvier, le texte proposé par les sénateurs LR, pour contrer la crise du logement, a été adopté. S'il se peut que la proposition de loi ne prospère pas à l’Assemblée nationale, elle pourrait être reprise par la droites pour les présidentielles, voire par l’exécutif au pouvoir actuellement.

230 voix pour, 102 contre. Voici le scrutin du Sénat, qui a adopté le 20 janvier le plan de relance du logement, proposé par Dominique Estrosi-Sassone (LR).

Parmi les mesures : l’objectif de construire 400 000 logements par an d’ici 2030, plus que les 280 000 érigées en 2024.

Des ambitions mais aussi des polémiques, alors que le texte prévoit d’assouplir la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) et ses exigences en termes d’habitat social. Le logement intermédiaire, au loyer plus coûteux, peut devenir une option pour les communes en retard.

Un projet de loi sûrement repris par la droite pour les présidentielles

« Ce texte ne fera qu'accentuer les inégalités territoriales, fragiliser les droits des locataires, affaiblir le parc locatif social », a notamment déploré le sénateur écologiste Yannick Jadot.

Les sénateurs ont voté favorablement au renforcement du pouvoir des maires dans l’attribution des logements sociaux, par un « droit de veto » sur les dossiers. L’opposition de gauche de la chambre haute et l’association Droit au logement craignent des dérives clientélistes et une « préférence nationale ».

La proposition de loi ne survivra probablement pas au vote des députés, en raison de sa longueur. Mais il peut être repris pour les présidentielles de 2027, voire « nourrir » le « grand plan logement » de Vincent Jeanbrun.

« Je salue le Sénat pour l’adoption de cette proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction », s’est réjoui le ministre du Logement au Palais du Luxembourg. L’intéressé a en parallèle annoncé un dispositif à son nom pour relancer l’investissement locatif.

Par Virginie Kroun (avec AFP)

