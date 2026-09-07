Combien coûte une rénovation intérieure en Île-de-France ? L'observatoire Artep analyse les évolutions des budgets après la signature des devis selon la surface et le type de logement.

Courtier en travaux en Île-de-France, Sylvain Cadas estime que « dans les projets [qu'il] accompagne, le chiffre de 1 000 euros par mètre carré revient souvent ». Alors, à l'occasion de la première édition de l'observatoire Artep de la rénovation, cette estimation était mise à l'épreuve des faits.

En analysant les budgets engagés entre 2018 et 2026 dans la région Île-de-France à partir des devis initiaux, l'agence spécialisée dans le courtage en travaux pour l’habitat et les locaux professionnels en arrive à un chiffre assez proche. Le coût médian atteint les 908,45 € par mètre carré de rénovation intérieure complète d'appartement.

Un prix au mètre carré plus élevé pour les petits appartements

Dans les détails, les plus petits appartements présentent les coûts médians au mètre carré les plus élevés : 1 194,5 € pour les appartements de moins de 40 m2 ; 741,99 € entre 40 et 60 m2 et 681,78 € au-delà de 60 m2.

Un prix décroissant à mesure que la surface du logement augmente, que l'observatoire explique par le poids des postes fixes. « Dans une petite surface, ces dépenses se répartissent sur moins de mètres carrés et font mécaniquement augmenter le ratio. »

La tendance est la même lorsque l'on constate le coût médian de 665,20 € le mètre carré pour une surface de 130 m2 pour une maison. Au total, comptez ainsi 34 473,84 € pour une rénovation intérieure d'appartement et 80 509,14 € pour une rénovation intérieure de maison.

42 % des chantiers présentent une évolution du budget après le devis signé

Artep précise que le coût au mètre carré médian s'envole lorsque l'on s'intéresse aux salles de bains. La rénovation complète médiane est facturée à 11 002,81 €, cette pièce constituant, selon les auteurs, une « catégorie particulière » avec la plomberie, l'étanchéité, les revêtements ainsi que les équipements sanitaires.

Un peu plus de 42 % des budgets des chantiers évoluent entre le devis signé et le coût final. Quand il y a évolution, le budget progresse de 7,29 %. « Dans la quasi-totalité des dossiers où son origine est documentée, elle résulte d'une décision du client : ajout d'une prestation, modification d'un choix, changement d'équipement ou élargissement du périmètre », précise Artep.

Dans près de 7 cas sur 10, les appartements recensés par l'observatoire n'ont reçu aucune isolation thermique par l'intérieur. 18,18 % des dossiers intègrent le remplacement des menuiseries extérieures.