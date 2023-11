« Plan thermostat » : plus de la moitié des Français n’en n’ont pas entendu parler

Alors que le gouvernement vient de dévoiler un plan « thermostat », visant l’installation d’un thermostat connecté dans tous les logements d’ici 2027, le spécialiste du chauffage Rothelec a mené une enquête pour connaître l’avis des Français.

Un an après le plan de sobriété énergétique, incitant les Français à ne pas chauffer au-dessus de 19 degrés pour faire des économies de gaz et d’électricité, Rothelec a mené une étude auprès de plus de 2 000 Français pour savoir ce qu’ils pensaient du « plan thermostat », proposé mi-octobre par la ministre de la Transition énergétique.

L’objectif du gouvernement : que tous les logements français soient équipés d’un thermostat d’ici le 1er janvier 2027, alors que ces derniers permettraient de réaliser jusqu’à 15 % d’économies sur la facture annuelle.

Cependant, les résultats de l’étude menée par Rothelec révèlent que plus de la moitié des Français n’ont pas entendu parler de ce plan.

Plusieurs freins à l’installation de thermostats connectés

Seuls 5 % des Français seraient déjà équipés d’un thermostat, mais 32 % ne disposeraient pas d’un système de chauffage adapté à l’installation d’un thermostat connecté, et 22 % estimeraient ne pas avoir les moyens financiers pour en installer. Il faut dire que le prix d’un thermostat varie de 650 à 1 000 €, et que les Français possèdent en moyenne 5 appareils de chauffage dans leur logement.

Toutefois, le gouvernement annonce qu’un coup de pouce allant jusqu’à 80 % du prix de l’équipement et de la pose sera proposé à compter du 1er décembre pour financer l’installation de ces thermostats programmables pièce par pièce et pilotables à distance.

Autre frein outre le prix : la maîtrise de ce type d’équipements, alors que 28 % déclarent ne pas savoir comment utiliser un thermostat connecté, et 37 % ne maîtriser que les options « basiques ».

Enfin, si le plan de sobriété énergétique s’est révélé être une réussite, avec 70 % des Français ayant accepté de se chauffer à 19°C et une baisse de 12 % des consommations de gaz et d’électricité sur un an, les Français seraient cette année 38 % à attendre que l’État les oblige à mettre leur chauffage à 19°C pour passer à l’action. Par ailleurs, 30 % déclarent qu’ils mettront d’eux-mêmes à la température à 19°C, et 31 % qu’ils mettront quoiqu’il arrive la température de leur choix.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock